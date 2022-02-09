台灣物價比韓國更高？韓妞點名「3種必需品」好貴：怎麼買得起房

▲台灣物價讓外國人也驚訝。（圖／翻攝自YT@安妞小鉉Hello_Shuan）



記者黃可昀／綜合報導

台灣房價越飆越貴，物價也跟著水漲船高，就連韓國留學生都大喊吃不消！來台灣讀大學的Youtuber「安妞小鉉Hello_Shuan」表示，普遍來看台灣物價比南韓親民，但其實像是3C產品、衣服、鞋子等商品都比南韓還貴，算起來沒有比較省，最讓她訝異的還是房價，忍不住瞪大雙眼問「大家怎麼買得起房子？」

小鉉日前上傳新影片「韓國人覺得台灣人跟韓國人的差異/特徵」，其中針對物價她發表了個人看法，韓國物價高、薪水也比較高，平均年薪117萬台幣，不過和台灣一樣狀況，在首爾打拚的年輕人很多都是月光族，反觀台灣的蔬菜、水果就很便宜，在飲食方面確實有比較省。

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小鉉提到，除了飲食以外，台灣在其他方面的物價不輸韓國，像是服飾、鞋類、電子產品都比韓國更貴，尤其房價最誇張，「甚至外國人有疑問，大家怎麼買得起房子？」

網友紛紛有感地說，「水果蔬菜便宜是因為台灣自產比較多，其他都是仰賴進口，跟韓國差不多甚至更貴」、「台灣的ppp(購買力平價指數)比韓國高哦！雖然薪水沒有韓國高，但購買力好像比韓國好」、「算人均、ppp都不準，台灣的貧富差距比韓國大，在台灣一般被受聘的人賺到的錢都很少。」