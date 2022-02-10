歷代之最！三星新旗艦S22系列「三大有感升級」　夜拍進化、快充提升

▲三星S22。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／台北報導

三星9日晚間發布了最新旗艦機Galaxy S22系列，此次推出的新機一共有三款，包含Galaxy S22、S22+、S22 Ultra，其中值得注意的是，這次的S22 Ultra跳脫原先的S系列設計，方正外型加上內附觸控筆等，都更像是Note系列的延續。《ETtoday新聞雲》此次也整理三星發表會中S22系列的三大亮點。

目前三星公布的定價為S22 799美元，約為台幣2萬2000元；S22+ 999美元，約為台幣2萬8000元；S22 Ultra為1199美元，約為台幣3萬3000元。

不過，目前台灣售價還未公佈。

▲三星S22 Ultra加入S Pen插槽。（圖／記者陳俐穎攝）

一、S Pen插槽

首先可以關注的是Galaxy S22 Ultra，這次三星將Note系列的關鍵靈魂「S Pen與插槽」正式引入S系列之中，加上方正的外型，讓人認為這次的新機是Note系列的延伸，這是S系列有史以來更新最大的一次，

二、夜拍能力、相機鏡頭升級

每年S系列發布相機的更新都是一大重點，而此次S22也在相機上帶來更細緻的畫面呈現，並且更加提升夜拍功能，前後鏡頭皆支援夜間人像攝影。

在相機鏡頭配置上，S22與S22+ 維持過去的三鏡頭設置，分別為廣角、超廣角、長焦鏡頭，主相機搭載5000 萬畫素廣角鏡頭，而變焦鏡頭則改為3倍光學變焦，材質上也有所升級，採用Gorilla Glass with DX超清晰玻璃鏡片，帶來更清晰的影像。

▲三星S22攝影鏡頭進化。（圖／記者陳俐穎攝）

S22系列所有機型皆配備進階的夜拍功能，前後鏡頭均能拍攝清晰、銳利的影片，S22 Ultra搭載2.4um像素感光元件－三星有史以來像素最大的感光元件，讓相機鏡頭捕捉更多的光線與影像數據，優化影片的亮度與細節。此外，S22 Ultra鏡頭升級配備超清晰玻璃，有助於拍出無耀光、更流暢清晰的夜間影片。而借助自動取景攝影功能，不論單人或十人同時入鏡，皆可確保被攝主體維持在取景框內。

三、快充升級不怕沒電

在數據上看來，這次三機型的電池容量僅有S22 Ultra維持5000mAh的容量，其他反而向下縮減，但卻在充電速度上彌補此缺點，過去僅支援25W的快速充電，這次S22 Ultra與S22+一次提昇到了45W。