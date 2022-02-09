附S Pen！三星新旗艦系列登場　S22 Ultra延續Note外觀

▲三星今晚間發布全新旗艦系列。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／台北報導

三星今晚11時舉辦線上發表會，眾所期待的新旗艦系列Galaxy S22也登場，此次依然維三種機型選擇，S22、S22 Plus與S22 Ultra，最大的特點就是S22 Ultra採用了S Pen，並且附贈在機身之上，也讓人覺得是Note系列的延伸。

▲S22全色系。（圖／記者陳俐穎攝）

▲前鏡頭採用挖孔設計。（圖／記者陳俐穎攝）

▲S22+與S22 Ultra外觀差異大。（圖／記者陳俐穎攝）

從外觀上來看，這次S22與S22+延續S21的流線設計，並且推出了四種顏色，包含粉金、綠、白、黑四種顏色，三機型的螢幕尺寸分別為6.8、6.6與6.1吋，而S22 Ultra則與眾不同，外觀十分方正，並且附上了S Pen與插槽，讓人認為是Note系列的延伸。

▲S22附贈SPen。（圖／記者陳俐穎攝）

而單看拍照功能，S22 Ultra此次官方給出的規格搭載最高1億800萬像素相機、3倍及10倍光學變焦、最高100倍超高倍變焦，並且擁有4000萬畫素自拍鏡頭。而S21+與S22則配備5000萬畫素鏡頭。

此外在軟體運算上也有突破，由於全新的NPU支援，包含在低光源下的夜拍能力，前後鏡頭皆支援暗夜人像錄影，寵物適用人臉辨識，並且新增了物件橡皮擦，可以輕鬆去除畫面中不需要的陰影等。

▲同光源下開啟夜拍功能的差異。（圖／記者陳俐穎攝）

另外值得注意的是，在充電上最高支援45W快速充電，相較於前代有顯著提升，支援最高120Hz的可變刷新率。

這次最大的亮點就是S22 Ultra上的變動，外型接近Note系列，並且具備S Pen，三星也表示，此次延遲從9毫秒減至2.8毫秒，給消費者更直覺的使用，字跡轉文字功能支援88種語言轉換。

3C達人廖阿輝也表示，此次的S22 Ultra比起S系列，更像是Note系列的新機，認為目前此台手機是擁有觸控筆的「最強」手機，而充電速度變得更快，並且提供高達1TB的容量選擇，不過也認為1TB的手機勢必會帶來更高的售價。

這是否為三星結合兩系列的開端？廖阿輝認為，當在Note 8系列後，兩系列的差距逐漸縮小，也認為未來三星有可能將S系列採用雙旗艦的方式推出，例如推出 S23 Note的型號，來滿足不同類型的消費者。