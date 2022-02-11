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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／元宇宙的人工智慧法官可行嗎

▲▼元宇宙（Metaverse）示意圖,臉書（Facebook）。（圖／路透）

▲2022年被稱為元宇宙元年，元宇宙的法庭是否可行？法官可以被AI取代嗎？（圖／路透）

2022年，被稱為元宇宙元年，自然也讓人聯想到元宇宙法庭的可能性（相關連結：吳景欽／元宇宙的刑事法庭來臨了嗎）。而在元宇宙的法庭裡，雖然每個人是以代理身份（avatar）進入，但某些角色，卻肯定會以類似遊戲的NPC（Non-Player Character）出現，如庭務員、錄事、法警、書記官等，就可能由人工智慧，即AI（Artificial Intelligence）來直接取代。甚至隨著AI的語言翻譯，必然趨於多元與精確，通譯工作亦可能由之替代。而這裡就會浮現一個問題，身為元宇宙法庭的核心，即法官這個角色，是否有可能由AI來取代呢？

以刑事法官來說，其主要工作包括事實有無的認定、法條適用與量刑。於事實的證明部分，又可分為有無證據能力及證明力高低之評價。其中，就證據能力有無，主要是針對當事人，尤其是檢察官所提出之證據是否為合法取得。而由於現行《刑事訴訟法》，對於違法取得證據得否提出於法庭，並非採取一律排除之法則，就須由本案法官於具體個案為判斷。

換言之，若採取違法取得一律排除的證據法則，因答案只有是與否，AI自可輕易為判斷。只是在採相對排除法則下，因屬於一種綜合性的權衡，甚至是價值選擇，致會涉及倫理法則。而在倫理法則的數位化、程式化、公式化，於目前仍屬困難下，更遑論充滿價值判斷的刑事司法。如以違法取得證據是否具有證據能力來看，必須考慮違法程度、侵害權利的輕重、犯罪所生危險、執法者的主觀意圖等等。凡此因素處處充滿不確定性，也不是單單是或否的問題，致難以客觀化。

再來，是具有證據能力的證據，到底對於事實有多少證明力，乃是由法官自由判斷，即一般所稱的自由心證。自由心證一向為人所詬病，藉由科學證據在刑事司法所占據的重要性，對於證明力的量化，似乎是在AI法官可能性的重要前提。但所謂證明力的客觀化，似乎僅存在於物證之場合，對於人證卻有其困難。

以目擊證人的陳述是否為虛偽陳述，就自然人的法官而言，大概僅能從陳述者的神情、態度與內容是否矛盾等，綜合為判斷。而這種偏向經驗法則的直觀，似乎也很難客觀化，致使AI很難取代自然人。

至於在事實確定之後的法律適用，在法律解釋存有多義性，且選擇哪一種解釋，也往往涉及價值判斷，因此這部分似乎也很難由AI法官來達成。故較有可能程式化、數位化的審判工作，致可由AI法官所取代者，似乎就僅剩下量刑的部分。

只是量刑所必須考量者，已非僅是犯罪行為，而是犯罪人的整個人格特質與人生歷程，恐更為複雜。從罪刑相當性原則來看，可在AI裡區分各種犯罪類型，並以犯罪行為的輕重、侵害結果的程度、犯罪成本利益比等，分別予以量化，藉由簡單輸入行為型態、行為手段、行為結果等，即可得出刑罰高低。但問題是，量刑所必須考量者，絕不是僅有應報，還包括一般預防，尤其是特別預防，即再社會化的因素。凡此種種，可能皆無法以單純的數字來顯示，而是有更多的人道關懷在其中。

雖然，目前的自然人法官讓人有諸多質疑，但在現今及可見未來的人類科技，要創造出可以與人類相比擬的AI法官，仍無法期待下，要在元宇宙世界出現人工智能法官，恐僅能在科幻影視作品或小說裡實現。

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●吳景欽，真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。

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