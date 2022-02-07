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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／國民法官下的鑑定人適格

▲▼科學鑑定，專家證人，鑑定制度。（圖／視覺中國）

▲國民法官2023年即將上路，但在面對科學鑑定上，是否出現資訊取得的落差，也是個問題。（圖／視覺中國）

不到一年的時間，國民法官即將上路，這應是比《憲法訴訟法》實施更重大的司法變革。由3位法官與6位國民法官所組成的合議庭，雖採取合審合判的模式，但絕對會有法律專業的落差。除此之外，面對科學鑑定，是否可能出現資訊取得的落差，也是個問題。尤其是鑑定的可信性，乃取決於鑑定者的客觀與專業性，只是其是否有與鑑定事項的專門資格，於現行卻又是個大黑洞。

依據《刑事訴訟法》第198條，鑑定人是由法官、檢察官，就鑑定事項具有特別知識或經政府委任有鑑定職務者，這大概是有關鑑定人資格的唯一規定。而就理想狀態，如果鑑定者領有專業證照，國民法官即可輕易判定是否具有鑑定人適格。只是科學鑑定的種類繁多，是否皆有此方面的證照或執照，卻又成為問題。

如以刑事責任能力的判斷來說，自然必須送請精神鑑定。而此等鑑定資格，似乎以經過衛福部甄審通過精神科醫師者，就具有適格性。但問題是，精神醫師的目的在治療，這與精神鑑定在為責任能力判斷之基礎，實有不同，就必產生適格性的爭議。

而依《法醫師法》第6條第1項，已領有法醫師執照者，在經專門法醫師訓練，並經主管機關，即法務部甄審合格者，得請領專科法醫師證書。又依據《法醫師法》第13條第2項第5款，即列有精神法醫師的科目。換言之，經取得精神法醫師執照者，絕對具有司法精神鑑定的適格性，甚至依據《法醫師法》第37條，未具有法醫師資格，卻執法醫師業務者，還可處六月以上、五年以下有期徒刑。

只是在《法醫師法》於2006年生效後至今，法務部雖訂定有專科法醫師分科及甄審辦法，卻未有精神專科法醫師之甄審。若果如此，則現行精神鑑定者，似乎就碰觸到《法醫師法》第37條刑罰的紅線。

可以解套的理由是《法醫師法》第37條但書第2款，即醫師依其專門職業法律執行業務，而涉及《法醫師法》所定業務，可以阻卻刑事處罰。惟如此的排除規定，若解釋為精神醫師即具有司法精神鑑定的適格，就可能使《法醫師法》中的專門法醫師之相關規定，形同具文，也忽略了精神醫師與精神法醫師於本質上的差異性。

而於2017年所成立的台灣司法精神醫學會，在2021年，依據專科醫師分科及甄審辦法，開辦司法精神專科醫師之甄審，或可從中取得解決之道。惟此等甄審，乃是依《醫師法》授權衛福部所訂定之甄審辦法，再由醫學會據此進行相關資格的認定，這與《法醫師法》的精神法醫師，必須先領有法醫師執照，才能進一步甄審精神法醫師，實為兩條不同的途徑。故若承認前者可執行《法醫師法》的相關鑑定業務，且法務部於將來，亦不開辦任何精神法醫師之甄審，則《法醫師法》中有關精神法醫師的規定，肯定因此被架空。

《國民法官法》即將實施，仍有諸多配套必須補足，但證諸現況，似乎不見刑事司法的大幅度變更。若果如此，當初想以國民法官來成為司法改革火車頭的目的，肯定也會落空。

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