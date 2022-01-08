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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／元宇宙的刑事法庭來臨了嗎

▲▼元宇宙（Metaverse）示意圖,臉書（Facebook）。（圖／路透）

▲臉書改名為元宇宙（Metaverse），諸多運用成為話題，是否也可運用於司法，創造出VR Court呢？（圖／路透）

FB宣布改名為Meta後，有關元宇宙（Metaverse）的諸多運用，一時之間成為熱門的主題，2022年也因此被稱為元宇宙元年。雖然元宇宙的實踐，目前還是以VR（Virtual Reality；虛擬實境）、AR（Augmented Reality；擴增實境）遊戲為大宗，但在這兩年的疫情期間，線上工作與線上會議的普遍化，似乎也多少具備了元宇宙的雛形。只是這股熱潮，能否擴展到刑事法庭成為未來司法的重要課題。

在2021年5月開始，因疫情升高至三級，各法院就實施遠距的視訊開庭（請見 吳景欽／遠距開庭、公開審判與網路直播），但這種開庭仍是以現實世界為基礎，且畫面呈現仍屬於2D影像，於視野與角度上，仍難以與實際的法庭審判相比擬。

雖然元宇宙的概念，目前仍處於廣泛且模糊的定義，卻脫離不了在網路上建構一個有別於現實，卻又相當接近真實的世界。而在這個虛擬世界裡，任何人無須外出，只要戴上頭戴裝置，並以分身（avatar）進入無遠弗屆的空間，除了娛樂外，也可以進行與現實世界相同的交流、工作、教育、買賣、營利，甚至是藝術創作。

隨著科技的不斷進步，虛擬與真實世界間的區隔會越來越模糊，甚至可能完全取代現實世界的活動，就有如一級玩家或駭客任務所呈現的場景。而在VR、AR技術不斷進步的同時，是否也可能將其運用於司法，如VR Court呢？

就目前硬體的技術層面來說，要建立一個很像真實的VR Court，並非難事。這種虛擬法庭所帶來的最大方便，即是不須出門即可進入法庭，尤其是對於可能因出庭致心理壓力的證人，更具有實際的效用。對於易受傷害的證人，如性侵害被害人，必須在被告詰問權與防止被害人二次傷害間取得平衡，以VR Court的方式，既可讓被害人免於面對被告，也可保障被告的詰問權。

又如在人民參與審判的案件裡，因在正式審判前，為了防止先入為主的偏見，故平民審判者不可能接觸到任何卷證，致於審判時，才能看到兩方所出示的證據，這事實上是相當嚴峻的考驗。所以在VR Court的場合，就可還原案發現場、犯罪過程、鑑定經過等等，甚至藉由穿戴裝置，亦可讓審判者碰觸更多的案件細節，因此不需要陷入冗長且可能艱澀的交互詰問的混沌狀態。

而更大的好處是，一般在遠距開庭是否同時於網路公開，或有疑慮會帶來證人、被害人、鑑定人等的心理壓力，但在VR Court裡，因任何人是以網路身分出現，故這種問題與壓力似乎也會因此降低，開放網路直播的正當性，也會因此強化。同時，一般民眾亦彷彿進入實際法庭般入座於旁聽席，也無人數控管，甚至是疫情考量的限制，更彰顯公開審判的真諦。

只是元宇宙法庭也有諸多現實的困境：例如雖不用出門，卻必須戴上穿戴裝置，除了這些裝置仍可能笨重外，也涉及到參與者是否都有這些裝置，以及是否相容、如何確認身分等問題。審判是條漫長過程，如何克服3D暈眩，也是一大難題。

即便這些硬體設備隨著時代變遷而一一被克服，但還有法律上的障礙必須突破。因在VR Court裡，所有人皆是以分身方式進入，這不免與直接審原則有所衝突。如審判者在聽取證人陳述時，無從觀察到對方表情，更無從得知身旁是否有人引導或協助，且所有展示的證物與原本是否相符，都會是很大的問題。畢竟，虛擬的世界，就算再真實，也不能等同於現實。

總之，隨著元宇宙時代的來臨，法庭的審判活動，也可能會因此產生變化，或許於現階段，元宇宙法庭可能因技術、法律等因素，致難以實現，卻也無法否定其未來發展的可能性，致得投入司法資源進行模擬與實驗。而於此時，或可以不涉審判核心的訴訟外紛爭解決，如認罪協商、刑事和解等模式，成為元宇宙司法的開端。

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●吳景欽，真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。

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