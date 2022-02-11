榔頭敲死退休師性侵還咬掉乳頭　高雄冷血男再逃死刑

▲劉男犯下退休女老師命案，死刑再遭撤銷。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市男子劉志明，2014年底不滿女友提分手，為搶車代步，竟持榔頭重擊獨自開車買菜的陳姓退休老師，還以手指性侵，並咬掉乳頭，搜刮死者財物。劉男5度遭判處死刑，案經上訴，最高法院審理後，11日再度撤銷他的死刑判決，發回高雄高分院更四審，劉男又逃過死刑。

本案發生於2014年12月間，失業多時的42歲男子劉志明，因不滿女友提分手，酒後騎車亂逛。途經市場發現被害人陳婦買完菜準備開車回家，劉男臨時起意，打算搶車去找女友談判。他跟蹤陳婦，趁著打開車門上車之際，自後方持鐵鎚將她擊昏，但因排檔上鎖無法駛離。

劉男轉頭逼問陳婦如何解鎖，陳婦因重傷昏迷無法回答，劉男暴怒之下，竟以鐵鎚重擊陳婦頭部13下，又搜刮陳婦皮包內2000元，再把手指伸進陳婦下體性侵，還一口咬掉其乳頭再吐掉，棄置車內，隨後反鎖車輛逃逸。陳婦頭蓋骨遭敲碎，慘死在車內，檢警單位4天後將藏匿在楠梓區台糖量販店美食街的劉男逮捕到案。檢方對他提起公訴。

一審、二審、更一審、更二審、更三審，全都將劉男判處死刑。案件上訴最高法院，最高法院審理後，11日再度撤銷死刑判決，發回高雄高分院更四審。最高法院撤銷理由中指出，本案劉男是否因此取走被害人2000元而成立強盜殺人罪，有待調查；另外他對被害人強盜殺人部分並非預謀犯案，乃隨機犯案，是否因此判死，仍有必要釐清。最高法院因此撤銷發回，劉男再度逃過死刑。