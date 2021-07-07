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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／遠距開庭會影響被告訴訟權嗎

▲▼台北地院防疫措施「遠距訊問」及在被告席上加裝「透明隔板」。（圖／記者孫于珊攝）

▲視訊不可能將證人周遭的環境全部攝入，很難保障做證時是否有旁人在旁指導，甚至受到威脅。圖為台北地院的遠距訊問。（圖／記者孫于珊攝）

因疫情之故，立法院於2011年6月通過制定《傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例》（以下簡稱《司法程序特別條例》），以使遠距開庭有了法律上的依據。只是遠距的視訊開庭，是否會對被告訴訟權造成影響，卻是必須考量的重點。

關於視訊開庭與實際到場開庭，最必須考量者，即是兩者是否可劃上等號。基於直接審理原則，法官必須能親身接觸到所有證據，故藉由視訊傳送，因會涉及畫面寬廣、解析度、角度等等，能否整體與清楚觀察到視訊者的聲音、影像、表情、態度等，事實上皆會受到技術問題的干擾。

就被告來說，即是面臨辯護權保障之問題。由於視訊開庭，被告與其辯護人可能分隔兩地，則於此時，被告與其辯護人的秘密溝通權就可能因此喪失。尤其是羈押的被告，若要開啟視訊，除了必須有另一獨立空間外，也必然有戒護人員在場，再加以辯護人恐無法在身旁，又不可能另給予通訊設備下，是否處於自由意志下受審，就有很大問題。

再來，是對證人的詰問與對質，馬上得考慮其能否自由作證的情況。因視訊不可能將證人周遭的環境全部攝入，就很難保障，做證時是否有旁人在旁指導，甚至受到威脅。而被告或其辯護人，藉由視訊來進行詰問，似乎與實際開庭無太大差異，但被告若要與證人進行對質，視訊能否算是一種面對面的質問，恐又回到視訊還原程度的問題上。

視訊開庭看似與實際開庭相同，對被告的訴訟權保障，應不至於有太大的侵害，只是若從精細司法的角度，卻仍有很大的質疑空間。更值得注意的是，本條例的適用期間至2023年6月30日，並可由立法院再延長，而在2023年1月1日將正式施行《國民法官法》；換言之，就算立法院不延長，《司法程序特別條例》也會橫跨至《國民法官法》的實施。

而由於國民法官合議庭是由6位國民法官與3位法官組成，若以現在時機，就在室內聚會的禁止之列。再往前推，即國民法官的選任肯定會造成群聚，就得面臨是否採視訊選任，以及國民法官是否可在家以視訊來審判等問題，其棘手程度，顯非現行審判制度所能比擬。

不過，雖然《司法程序特別條例》適用期間長達兩年，但隨著疫苗的逐步施打，到了2023年《國民法官法》實施後，台灣的疫情若已完全解除，如此的難題就不會存在。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。

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