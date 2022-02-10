《甦活人生》2月號！更生保護工作指引 樹立專業規範

▲《甦活人生》電子報2022年2月號。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報過年後出刊，本期除了報導年節期間相關業務外，更特別報導臺灣高等檢察署檢察長、臺灣更生保護會董事長邢泰釗，所促成《更生保護工作指引》，成為更保提供服務的準則，樹立更生保護的精神及價值觀。

本期《甦活人生》電子報，封面報導「更生人服務專線春節不打烊」，提到每逢農曆年節期間，更生人及其家屬因無家可歸、貧困急難及缺乏旅費無法返鄉過節者，透過「0800-788595」專線求助，更生保護會就會即刻啟動協助網絡，避免彼等因生活危難而觸犯法律。

封面另則報導提到「春節前夕關懷渡安居姊妹」，針對春節前夕，邢泰釗在宜蘭地檢署檢察長李嘉明、更生保護會宜蘭分會主任委員王信豐等人的陪同下，訪視「渡安居」並親自贈送春節加菜金6000元、年節禮盒，現場氣氛溫馨。

隨後電子報就以大篇幅的方式，報導邢泰釗促成的《更生保護工作指引》，成為更保提供服務的準則，樹立更生保護的精神及價值觀。報導指出，這本《工作指引》是更生保護會邁向專業化的指標，內容分為八大單元，除介紹團隊組織與理念、更生保護內涵、服務態度及原則外，也將《更生保護倫理守則》明確規範，讓工作夥伴有所依循。

此外，本期還報導「安置處所 實現更生人居住人權」、「臺灣高等檢察署文化藝廊 更生藝術創作展示」、「各地分會辦理關懷活動」，以及「走上荊棘的更生輔導路-李錦梅更生輔導員」，內容感人、豐富。