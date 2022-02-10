先偷車子再偷大牌　桃警一路狂追當街逮捕3嫌

▲桃園市龜山警方9日傍晚接獲民眾報案失竊黑色轎車，員警根據監視器畫面查獲後一路尾隨跟監。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導



桃園市龜山警方接獲民眾報案指稱車牌失竊，員警根據車牌調閱監視器，果然在龜山區發現蹤跡，於是出動警網攔查，但黑色轎車拒絕攔停一路瘋狂闖紅燈、逆向超車，警網在自強西路將車攔下後，發現開車的蕭姓男子不僅涉嫌偷車牌，連車子也是他偷來的，偵訊後依竊盜罪嫌將蕭移送桃檢偵辦。

龜山警分局9日下午5時接獲周姓民眾報案，指稱其車牌遭竊，警員根據車牌調閱監視器追查，果然在龜山轄區發現一輛黑色轎車懸掛失竊車牌在市區出現，龜山派出所立即動員線上警力全力追捕，巡邏員警發現黑色轎車後示意停車受檢，但黑色轎車加速逃逸，一路闖紅燈且逆向超車企圖規避員警追緝。

▲桃園市龜山警方9日查獲涉嫌偷車蕭姓男子到案，員警將其押送上車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方透過優勢警力在龜山區自強西路將黑色轎車攔下，現場查獲34歲的蕭姓男子與另2名男乘客到案，結果發現子也是偷來的，鄭姓車主也已報案失竊，但蕭否認黑色轎車是他偷的，但對轎車來源又說不清楚，警方將3人帶回派出所偵訊，其中蕭姓男子經過驗尿後，有毒品反應。

▲桃園市龜山警方9日查獲涉嫌偷車蕭姓男子押送上車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，蕭男9日下午在桃園區竊取鄭姓車主轎車，搭載2名男性友人後到龜山區，途中再竊取周姓民眾停放路旁轎車車牌，並懸掛在其黑色轎車上，由於蕭對於竊車矢口否認，警方懷疑其動機不單純，除深入追查外，依竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌移送桃檢偵辦。

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