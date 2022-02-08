女遭前男友拍裸照　男網友誆「幫處理」騙11萬秒換門號

▲陳姓男子謊稱能幫忙刪除女網友遭前男友強拍的裸照，收取11萬元後人間蒸發。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者蔡怡萍／台北報導

一名黃姓女子對陳姓男網友訴說遭前男友強拍裸照，陳男聲稱有辦法處理掉留在前男友那邊的照片，黃女相信並支付11萬元給陳男，不料陳拿到錢之後人間蒸發，黃女才發覺上當受騙，報警提告。法院一審判陳男詐欺罪8個月有期徒刑，上訴到高等法院遭駁回，維持原判。

黃姓女子2018年5月在網路上結識陳姓男網友，並向他傾訴被綽號「梁翊」的前男友在汽車旅館強拍裸照，前男友以裸照威脅恐嚇、揚言散佈，黃女為此不堪其擾，陳男聽後聲稱有一名李姓友人認識「梁翊」，有辦法可以刪除照片，但需要支付30至40萬元，黃女情急之下先給付了11萬元給陳男請求幫忙，但陳男拿到錢後對黃女「不讀不回」，還更換手機號碼，黃女對後續是否有處理一概不知，向警方報案找人。

陳男到案後說明，與黃女有交往關係，矢口否認詐騙，也已將拿到的11萬元交給李姓友人，對方說已經連絡黃女前男友將裸照刪除。

黃女表示是因為信任陳男，才聽信有辦法處理不雅照片並出錢請求幫忙，但錢得手後竟避不見面，更換聯絡方式；而陳男說詞多處前後矛盾，解釋不清李姓友人如何處理裸照，事成未收尾款也不合常理，且警方根據陳男所提供的資訊，查無該名李姓友人的門牌資料。

法院認為陳男看準黃女著急心態，蓄意詐取黃女錢財，需沒收不法所得，判8個月徒刑；陳男不服上訴，高等法院認陳男有刑事前科，且剛宣告執行完不到5年，犯後否認犯行態度不佳、未與黃女達成和解，高院維持原判，全案定讞。