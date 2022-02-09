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好市多「爆衛生紙之亂？」男狂搬12串結帳　網見照片怒：拿來吃嗎

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲結帳台至少有12串衛生紙，都被會員整車買走！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

五月花衛生紙將在2月下旬漲價！一名網友驚呼，昨（8）日去逛好市多時，發現衛生紙都賣光了，只剩下面紙和餐巾紙，接著大膽預測「看來衛生紙之亂第二季要上映了。」消息曝光後，引發大批網友大罵，「其他地方到處都買得到衛生紙呀」，更不解民眾搶購的用意「是拿來吃嗎？」

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，昨日去中和好市多，發現貨架上的衛生紙被一掃而空，「剛剛看人家一車好幾袋在掃，果不其然，空空如也，只剩餐巾紙。」

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從原PO提供的照片可見，貨架上有袖珍面紙與抽取式面紙商品。對此，原PO熱心提醒會員們，「要買的不用衝過來了...看來衛生紙之亂第二季要上映了！」

文章曝光後，底下網友熱議「現在台灣除了搶蛋搶衛生紙...下一波還要搶什麼啊」、「台中南屯昨日被搶光了」、「衛生紙不缺，只是漲價，不用搶，一定買得到」、「台灣最美的風景～搶」、「今天看到2人推3台，疊滿滿的衛生紙」。

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO說，中和店衛生紙被買光了 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

留言串中，另有一票網友質疑，「何必發這種文來帶風向呢？路過新莊店，2個牌子的一堆在那。還有照片中和這區是在放衞生紙的嗎？」「其他地方到處都買得到衛生紙呀」、「剛去內湖超多，還沒限購」、「是有幾個屁股要擦」、「不懂耶，一天到底要用幾張才會需要囤貨？一天就算用一包，買一次還能用24天，是拿來吃嗎」、「你這種po文才是擾亂」。

關於衛生紙漲價部分，國內衛生紙大廠永豐餘7日指出，因受到原物料上漲因素，紙漿、包才、能源等都有明顯增長，故決定春節過後，預計2月下旬進行相關產品調整。

其中，旗下品牌「五月花」、「得意」、「柔情」均會進行調漲，其中「抽取式衛生紙」，漲幅平均約 8%，平版衛生紙漲幅約 11%，袖珍包漲幅更超過 20%，根據目前旗下販售最好的五月花澎厚柔系列100抽10包，1串目前售價為119元，進行調漲8%後售價將變成129元，平均漲10元。

▼網友也直擊民眾狂掃衛生紙 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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