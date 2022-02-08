撐不住了！曾連2年加薪獲總統接見　鹿港阿振肉包宣布漲價

▲鹿港阿振肉包將漲價。（圖／翻攝自阿振肉包臉書，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港「阿振肉包」，曾連2年幫員工加薪2成，部分員工甚至年薪破百萬元，令不少民眾大喊羨慕，總統蔡英文也為此接見老闆鄭永豐，成為「最幸福的肉包店」，如今在凍漲近7年後，也扛不住原物料高漲，今天在臉書po文將進行價格調整，大約漲2元。

有「最幸福的肉包店」之稱的「阿振肉包」，2017年加薪20％，2018年一月再加薪20％，最資淺、到店裡工作已4年的員工，薪水也突破4萬；而最資深、擁有20年資歷的員工，月薪也超過5萬元，加上各種獎金，年薪破百萬。

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▲鹿港阿振肉包遠近馳名，是遊客遊鹿港必買的伴手禮。

當年為了解決低薪問題的總統蔡英文，於民進黨中常會上接見老闆鄭永豐，並表示從「阿振肉包」可以了解，幫員工加薪，不是增加成本負擔，反而會讓企業發展得更好，更大讚大讚「阿振肉包」不只好吃，還很照顧員工的，也因為大家都帶著最強的向心力在做包子，所以肉包才能這麼出名。

▲鹿港阿振肉包大排長龍。

阿振肉包今天在臉書po文「因原物料近年來不斷攀升高漲，日益超出我們所能承擔的範圍，為維持長久堅守的品質，故將於111年2月22日起進行價格調整」，對此記者去電阿振肉包，員工證實將漲價，但漲幅不大，包子饅頭類大約在2元左右，至於鹹蛋糕還是維持原價，請舊雨新知繼續支持。