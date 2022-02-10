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慶元宵！超商就有「3大名店湯圓」　抹茶豆沙、紫米花生一次吃

▲▼全家元宵節獨賣湯圓口味。（圖／業者提供）

▲超商獨賣3大湯圓名店湯圓。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

元宵節就是要來碗熱騰騰的湯圓！看準吃湯圓需求，超商特意網羅3大名店湯圓，讓民眾在家就能輕鬆享用，首推60年老店「九如商號」，一次就能吃到7種口味，像是抹茶豆沙、紫米花生等都有，還有位於南門市場的2家名店，通通一次滿足，即日起正式開賣，2月15日前還享指定湯圓任2件8折優惠。

▲▼全家元宵節獨賣湯圓口味。（圖／業者提供）

▲九如商號一共推出7款湯圓口味選擇。

全家搶先開賣「元宵湯圓」，今年獨家找來3大湯圓名店合作，提供逾10款湯圓選擇，首推位於仁愛圓環62年的江浙點心老店「九如商號」，一共有7款經典甜、鹹口味，除了經典鮮肉、芝麻、花生湯圓之外，還有抹茶豆沙、紫米花生、棗泥及豆沙口味，即日起在「全+1」商城就能買到。

▲▼全家元宵節獨賣湯圓口味。（圖／業者提供）

▲南園鮮肉湯圓皮Q餡好吃。

同步還有位於南門市場的人氣名店「南園食品」、「合興糕糰店」，各別推出鮮肉、芝麻、花生等3款口味，讓湯圓迷在家就能吃到美味滋味。而即日起至2月15日凡至實體門市購買指定湯圓還可享任2件8折優惠。

▲▼▲▼全聯元宵節優惠。（圖／業者提供）

▲全聯也推出20款湯圓優惠。

除外，全聯即日起也推出20款湯圓優惠，以及搭配湯圓烹煮的配料像是紅豆、砂糖、甜酒釀、紅蔥酥等也有好康價，湯圓部分首推獨賣的香港米其林一星甜品「添好運好運雙喜湯圓」，有「楊枝甘露」、「芋頭珍珠」口味一次滿足，還有使用本土花生製成純手工花生醬、吃得到花生粒的「福源花生湯圓」及「桂冠花生雙醬湯圓」、「鮮芋仙芝麻芋頭圓」等，婆媽們可衝超市任選任買。

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