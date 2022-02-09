全聯連續9天推「激省抗漲」專區！衛生紙、尿布都特價

▲全聯連續9天推「激省抗漲」專區。（資料照／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

2月下旬預計又一波物價上漲，為與民眾一起抗通膨，全聯福利中心今（9）日起至17日，集結線上線下推出「激省抗漲」專區，衛生紙、面紙、廚紙、嬰褲、成褲等相關商品，都享優惠價，單筆每滿1000元再贈1000福利點，等於100元現金價值、最高再享9折優惠。

▲衛生紙預計2月下旬調漲。（圖／記者湯興漢攝）

由於國際紙漿、包材、能源等物料上漲，永豐實日前宣布旗下多個衛生紙品牌將在2月下旬調漲，賣場也紛紛接獲消息，研擬調整價格。

不過全聯福利中心宣佈，2/9起將在實體門市和線上都祭出激省抗漲專區，會員購買衛生紙/面紙/廚紙/嬰褲/成褲等相關商品，都享有全聯價優惠，消費單筆每滿1000元再贈1000福利點，等於100元現金價值。

而「PXGo!全聯線上購」獨家再推箱購加碼活動，2/9至2/10止，線上選購衛生紙/面紙/廚紙/嬰褲/成褲任2箱，享5%福利點回饋，可與滿千送千點活動疊加；另2/11～2/17 消費滿1314元，則可立即享9折優惠，同樣可與滿千送千點疊加，趁活動優惠整箱買最划算。

▲美廉社設置「精惠省專區」，每周從民生必需品中的五大類（含米類、蛋、鮮奶類、油類、衛生紙），挑選最熱銷的商品折扣。（圖／業者提供）

另外美廉社也表示，目前每週五六日都有做抗漲的積極促銷，每週挑選不同商品，很多民生食品、用品都有祭出大特價。其中自有品牌simple life超柔抽取衛生紙加量版100抽x12包，會持續凍漲，更會依檔期給予消費者最優惠價格，民眾還是可以多多選購。