馬英九收香港「何歡喜」恐嚇信　陸委會：絕不姑息縱容

▲前總統馬英九、立委李貴敏都收到恐嚇信。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者蔡紹堅／台北報導

前總統馬英九及國民黨籍立委李貴敏9日分別收到一封署名「何歡喜團隊」的恐嚇信，警告兩人「勿阻香港手足前往台灣」，否則「逆我者死」。對此，陸委會10日表示，政府絕不姑息縱容，不會允許有心人利用台灣的自由民主，從事危害人身安全、破壞社會秩序與安定的行為。

陸委會發言人邱垂正在例行記者會上指出，我國是民主法治社會，針對此一恐嚇信件事件，現在已由警政機關積極偵辦中，政府絕不姑息縱容，不會允許任何有心人利用台灣的自由民主，從事危害人身安全、破壞社會秩序與安定的行為。

邱垂正還說，其次，有關港人人道援助事務，相關機關均已依據人道原則及相關法規妥適處理。

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



該封署名「何歡喜團隊」的恐嚇信由電腦打字印刷，內容全為中文，包含「警告！國民黨小心說話！勿阻香港手足前往台灣！」「逆我者死」以及「光復香港，時代革命」。

這並非第一次有署名「何歡喜」的恐嚇信出現，去年11月香港就有多名負責審理「反送中」案件的法官收到過「何歡喜」的英文恐嚇信，事後也很快有一位名為「何歡喜－流亡台灣日常」的網友在Telegram上承認寄信，並強調信件是從台灣寄出。

不過，對於馬英九及李貴敏所收到的恐嚇信，「何歡喜－流亡台灣日常」10日特別在Telegram上澄清，表示自己被人冒名寄出恐嚇信，並強調自己人在台灣，並且被中共通緝，不可能從香港寄信，也從來沒有用電腦、漢字印製任何信件。

「何歡喜－流亡台灣日常」更指出，「中國國民黨及一切自由地區之任何政黨、人士，皆非何歡喜之攻擊對象，何歡喜無意侵害中華民國地區之自由、民主、法治。」此外，他還在文末獻上祝福，「祝馬前總統身體健康，萬事勝意。」