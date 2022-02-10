逆我者死！電視台也收「何歡喜」恐嚇信　電腦打字+塗紅顏料

▲前總統馬英九辦公室以及立委李貴敏都收到收恐嚇信，現在傳出連電視台也收到。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

前總統馬英九辦公室、立委李貴敏辦公室，分別在9日收到恐嚇信，信中寫道「勿阻香港手足前往台灣！逆我者死」，還夾著兩張香港冥紙。警方從恐嚇信上採集7枚指紋比對均為同一人，現在又傳出，連位於南港的一家電視台也收到同樣一份恐嚇信。

據了解，前總統馬英九辦公室9日下午2時許，接獲署名「何歡喜團隊」的信件，內容寫到「警告國民黨小心說話、勿阻止香港手足前進台灣、逆我者死 ！」，警方當場採集到2枚指紋，但沒有比對出對象。

同一天的同一個時間，立法委員李貴敏的辦公室，也收到了2封同樣署名「何歡喜團隊」恐嚇信件，內容與寄給前總統馬英九的恐嚇信一模一樣，封面同樣印有香港郵票以及郵戳，警方在信件上採集到5枚可疑指紋。

現在又傳出「何歡喜團隊」也將矛頭指向電視台，據悉有電視台也收到同樣一份恐嚇信，目前警方已彙整3處的資料，並將上面採集到的指紋做進一步鑑定，另外也將追查信件來源。

警方指出，信件外觀貼有香港冥紙，恐嚇內容均用電腦打字，並寫塗抹上紅色顏料，目前警方採集到的7枚指紋都沒有比對出對象，但互相吻合。

馬英九辦公室收恐嚇信！夾香港冥紙：逆我者死 警採到2指紋