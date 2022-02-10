何歡喜團隊恐嚇信+1　立委李德維收到「丟了」...看新聞才報警

▲立法委員李德維將恐嚇信丟掉，看到新聞才通知警方。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

前總統馬英九、電視台以及立委李貴敏辦公室，均在9日收到署名「何歡喜」的恐嚇信件，信件內容如出一徹，均提及勿阻香港手足前往台灣！逆我者死」，立委李德維也收到，辦公室人員表示，當時收到不以為意，看電視才知道原來這麼多人受害，立刻向警方報案，目前連同李維德在內，共計有5個單位收到恐嚇信。

▲立委李德維。（資料照／記者屠惠剛攝）

據了解，前總統馬英九位於內湖的辦公室，在9日下午2時許，傳出收到署名「何歡喜團隊」的信件，還附上香港人用的冥紙，內容用電腦打字寫「警告國民黨小心說話、勿阻止香港手足前進台灣、逆我者死 ！」

警方獲悉後展開追查，陸續傳出立法委員李貴敏辦公室也在同一時間收到，還有南港的一家電視台也同樣收到恐嚇信，目前警方採集相關指紋比對，幾乎確定為同一人所為。

而國民黨立委李德維看到新聞，才發現原來自己也有收到同樣的恐嚇信件，但當時並沒有太在意，所以直接將恐嚇信件丟棄，看到新聞播報後，才緊急通通知轄區中正一分局。

目前警方初步了解，寄送恐嚇信件上的指紋均為同一人，比對結果並沒有發現可疑人士，也將調查信件來源，追查相關人等。

逆我者死！電視台也收「何歡喜」恐嚇信 電腦打字+塗紅顏料

