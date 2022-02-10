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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

20分鐘內後送崇禮院區　雪地試滑員失去意識成冬奧空中救援首例　

記者魏有德／綜合報導

北京冬奧7日出現一起試滑員不慎受傷的意外，官方人員緊急派遣滑雪醫生前往現場緊急處置，不過，該名運動員在救護車上失去意識且呼吸困難，情況一度緊急，因此，醫療人員決定呼叫直升機進行後送，爭取搶救時間，這也成為本屆本經冬奧賽場上首起動用空中救援的案例。

▲北京冬奧空中救援任務。（圖／翻攝北青報）

▲北京冬奧利用直昇機進行受傷運動員空中救援任務。（圖／翻攝北青報）

《北青報》報導，「北醫（北大醫院）三院崇禮院區，這裡是雲頂AB區，有運動員受傷，已啓動直升機轉運……。」北醫三院崇禮院區指揮中心收到北京市紅十字會張家口賽區999直升機保障組的接診指令，創傷中心樓頂直升機停機坪護欄第一時間打開，北醫三院崇禮院區副院長、運動醫學科主任醫師楊渝平、急診科主任申建宇及手術室、麻醉科等急救團隊也準備就緒，等待患者被推進搶救室。

據了解，這名受傷的試滑員被送至急救室時，雖然沒有開放性外傷，但意識不清、呼吸不暢、病情較危重。令人欣慰的是，這名傷員是透過直升機機運送，在醫護人員救治後，病情已轉危為安。

▲北京冬奧空中救援任務。（圖／翻攝北青報）

▲利用直昇機後送傷員可節省約半小時的救援時間。（圖／翻攝工人日報）

根據北京紅十字會的安排，冬奧及帕奧期間，共有2架H155救援型直升機、2架H135醫療型直升機和66名航空醫療保障人員負責大陸國家高山滑雪中心、雲頂場館群、古楊樹場館群的航空醫療救援任務。

相關人員表示，直升機進駐後，可以做到「隨報隨飛、隨報隨批」的反應機制，賽事期間，進駐人員以保溫機庫為賽時值守基地，包含機庫人員都要在安全、消防、衛生、消殺等規定下開展救援工作。

此外，在延慶賽區的國家高山滑雪中心今（10）日也有一名瑞士籍運動員在高山滑雪男子全能速滑項目中受傷，左前臂開放性骨折。經過場館醫療官研判，決定啓用醫療轉運型直升機，僅用8分鐘就將受傷運動員轉運至北京市延慶區醫院，比用地面救護車節省約30分鐘以上，為搶救運動員爭取寶貴時間。

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