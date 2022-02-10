家族10人苗栗走春3天！足跡眾多4星級　勝興車站+賴新魁都入列

▲勝興車站舊山線鐵道（圖／苗栗縣政府）

記者蔡怡萍／綜合報導

苗栗縣長徐耀昌於10日下午公布屏東確診個案，案19440在2月2日至4日春節期間連同家族共10人，租車前往苗栗旅遊，相關足跡驚見多處苗栗觀光知名景點與熱門店家，如通宵神社、後龍好望角、客家文化園區、勝興車站等，都是苗栗觀光的人氣選項，查詢Google評價也在4顆星以上，還有大湖草莓文化館、獅潭老街、卓也小屋度假園區，也都是知名景點，一行人也曾到名店賴新魁麵館等多家餐廳用餐。



▲苗栗後龍半天寮好望角步道，位在濱海山丘可看風車、海景。（圖／客家委員會客家文化發展中心）

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▲賴新魁麵館。（圖／賴新魁麵館臉書）

此家族中成員曾分別至屏東、高雄、苗栗等地跨縣市移動，且時間是在農曆春節假期，走春人潮眾多，呼籲曾與確診足跡重疊的民眾多留意觀察、加強自我健康檢測。

此一跨縣市家庭群聚案，是一對老夫婦有5位女兒分別居住在不同地方，2人是住在新北，3人在屏東，1人在高雄，其中在屏東的三姐家裡開復健科診所（潮榮聯合診所）。

幾人過年主要的活動史是在2/5回高雄娘家聚餐，包括三姐和四姐一家，父母都有參加，2/2~2/4 大姐和三姐以及爸媽和五妹）一起去苗栗旅遊。

5姊妹中1人因咳嗽、喉嚨癢症狀採檢確診，通知家人採檢後，發現大姐和子女、三姐和子女以及四姐都染疫，這起家庭群聚累計共6人確診。