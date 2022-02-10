　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3天看診263人！屏東復健科女醫染疫　緊急匡列217人隔離採檢

▲屏東進行清消作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東進行清消作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

中央流行疫情指揮中心10日公佈某家族跨縣市群聚感染案，目前同一家族已有6人確診，其中3例案號19440、19441、19468在屏東縣；三人為母子關係，而確診者之一為潮州鎮潮榮聯合診所復健科醫師，2月5日至8日有263人前往看診，縣府連同確診者親友擴大匡列疫調中，目前共匡列217人採驗，包括109人居家隔離，108人自主健康管理。

▲屏東進行清消作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

縣府10日下午直播防疫記者會說明疫情，潘孟安縣長表示，縣府於9日晚間接獲流行疫情指揮中心通報後，因應Omicron傳播迅速，必須料敵從寬，為避免疫情出現破口，縣府決議比照之前防堵Delta病毒時採取精準疫調及擴大篩檢，築起防火圈，並協調防疫旅館及防疫車輛，協助載送及安置需居隔民眾。

▲屏東進行清消作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

縣府已於10日一早在潮州鎮中山公園緊急開設社區篩檢站，將連續二天提供免費篩檢服務。籲請2月5日到8日曾至該診所看診的民眾或陪醫者盡快前往篩檢，並誠實配合疫調，共同防堵疫情擴散。同時縣府也在北中南設置3處篩檢站：屏東市國仁醫院、潮州鎮茂隆骨科、恆春鎮南門醫院，有疑慮的民眾可以就近篩檢。

▲屏東進行清消作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東進行清消作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

縣府指出，該名確診醫師一家人曾於2月2日至2月4日，與同家族親友至苗栗旅遊，2月5日回高雄岡山娘家聚餐，之後因家族中一名親屬2月8日發病確診（案號19431），該名醫師使用家用快篩試劑篩檢，結果呈現陽性，經送醫再採驗仍為陽性而確診，其就讀大學的女兒、高中兒子採驗後也確診。

▲屏東進行清消作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東進行清消作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

縣府疫調發現，該名醫師為復健科醫師，2月5日至8日共看診263人，其中縣內有257人，但民眾復建不一定會接觸到醫師，疫調單位漏夜調閱相關資料，逐一詢問是否有實際接觸到醫師，若有就匡列隔離，否則就採檢後自主健康管理；另6名外縣市看診民眾，縣府衛生局也連絡提醒就近至所在地醫療院所篩檢。

▲屏東進行清消作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

另縣府也公佈另一名高雄市確診者案號「19435」至屏東縣足跡，是8日公佈高雄二對確診情侶之一案號19434的家人，19435曾於2月6日、7日至恆春鎮肥春號咖啡、阿利海產店，請曾至相關場所民眾注意自主健康監測。

ET快訊
剛出門倒垃圾　新莊妻返家驚見「丈夫燒成焦屍」
第22期疫苗明午截止！最新預約人數出爐　莫德納只剩5.8萬份
彰化圓環「蓮花燈塔」拆光！結果變墳墓　網譏：清明快到了
快訊／新莊民宅大火！1人「倒陽台燒成焦屍」　還有人受困
台中女收「+46」簡訊　信用卡慘遭盜刷5位數
三星新旗艦S22登場！　「三大升級」有史以來最強
看懂自動駕駛「5等級」　解放雙手要到這一階段
以為刮刮樂沒中！他準備丟掉「驚見TTT代碼」　一查中2100

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

愛不是說說而已！12星座早把你「疼到心肝裡」3大表現

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了　網嘆：一堆人被騙進去

阿羅哈客運停駛即起退票　曾力挽狂瀾相救！公總：這次尊重決定

第22期明午截止！預約達127.8萬人　莫德納只剩5.8萬人份

披薩的增量密碼！內行抓準「1時機」爽吃60隻蝦仁　網驚呼：賺爛了

「幫我買黃鼠狼」男友問號求助　店員拿對了！網重念3次才懂正解

老是被人說一點也不像某某星座？玩心測看看內心「最真實」的你更像12星座中的誰

才嫁進門！婆婆秒變大魔王「下令10點關燈睡覺」　她崩潰：快瘋了

吃剩年糕怎辦？她曝「1招創意料理」　網嗨翻：哪裡還有賣

把握這3天放晴日！周末又變天「全台迎雨彈」　低溫急凍13度

《華燈初上》第 3 部 正式預告

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

學生過馬路險被粗心駕駛撞　英勇女警及時推開捨身救下

瘦子「腹肌只存在一天」過年大發福　沒給女友紅包...霸氣喊「扶養是日常」

吳建豪合體言承旭！認F4有心結　最後不那麼開心：每人都有嫉妒

法鬥犬開心狂奔越水溝找媽　沒踩穩慘墜落秒呆：我在哪

竹北遠百拆掉「停車場大魔王」 小老婆殺手一夜掰！網拍手叫好

愛不是說說而已！12星座早把你「疼到心肝裡」3大表現

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了　網嘆：一堆人被騙進去

阿羅哈客運停駛即起退票　曾力挽狂瀾相救！公總：這次尊重決定

第22期明午截止！預約達127.8萬人　莫德納只剩5.8萬人份

披薩的增量密碼！內行抓準「1時機」爽吃60隻蝦仁　網驚呼：賺爛了

「幫我買黃鼠狼」男友問號求助　店員拿對了！網重念3次才懂正解

老是被人說一點也不像某某星座？玩心測看看內心「最真實」的你更像12星座中的誰

才嫁進門！婆婆秒變大魔王「下令10點關燈睡覺」　她崩潰：快瘋了

吃剩年糕怎辦？她曝「1招創意料理」　網嗨翻：哪裡還有賣

把握這3天放晴日！周末又變天「全台迎雨彈」　低溫急凍13度

按讚！最簡單功能改變行銷業　卻犧牲隱私、養出被讚數綁架成癮世代

會議減廢行動開跑！　台東縣府以身作則

剛出門倒垃圾！新莊妻返家驚見「房屋起火」　丈夫燒成焦屍

愛不是說說而已！12星座早把你「疼到心肝裡」3大表現

突破法規限制　台東縣兼任行政教師不休假加班費取消上限

無照酒駕挨罰4.5萬　桃園男拖9年拒繳！存款入帳立馬被扣

議員被提名人酒駕風波惹議　民眾黨今開鍘：林致兵退選、陳品杰退黨

常覺得沒有衣服穿？4種類型單品一定要趕快斷捨離

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了　網嘆：一堆人被騙進去

麗臺、智原等個股　遭列當沖警示

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

快訊／本土暴增37例！又有不明感染源　另增46境外

即／高雄又+5！最新確診足跡公布

常與老婆放閃「5同事全偷吃」！工程師刷三觀

大ㄋㄟㄋㄟ的力量

醫曝「2手段」不做：2週內會爆

即／屏東潮州鎮診所驚現3確診

女員工確診！可不可汐止中興店停業14天

新北汐止再爆不明感染源確診

杜汶澤挺台農被坑　草莓下全海綿

湯頭最好喝的泡麵？網讚1黑馬：目前心頭好

快訊／苗栗16處足跡曝光

外國YTB「離台潮」被酸　網1反應噴人情味

這5星座史上最難約！寧可在家耍廢

更多熱門

相關新聞

高雄市確診個案19435曾來台南安平買蜜餞

高雄市確診個案19435曾來台南安平買蜜餞

高雄市確診個案19435，曾於2月5日前往台南市安平區古堡街正合興蜜餞行，台南市衛生局指出，個案涉足場域已完成清消，並匡列2位蜜餞行店員進行自我健康監測，2位店員經自我快篩檢測，結果皆為陰性，衛生局將持續督導店家加強防疫相關措施。

77歲獨居婦疾病纏身　潮警暖心所長施援手

77歲獨居婦疾病纏身　潮警暖心所長施援手

女員工確診！可不可汐止中興店停業14天

女員工確診！可不可汐止中興店停業14天

屏東2／11如期開學　縣府清消201所學校

屏東2／11如期開學　縣府清消201所學校

即／高雄各國小2月底前畢旅暫緩

即／高雄各國小2月底前畢旅暫緩

關鍵字：

屏東確診潮州復健科醫師縣長潘孟安醫師

讀者迴響

熱門新聞

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

高雄確診情侶超會排行程！網見足跡跪了

猴群咬殺5歲女童！爸目睹她被剝皮慘死

他-5°C跳冰河　愛妻錄下慘死瞬間

明金成靈堂遺照曝光！遺孀淚崩親挑選「這張就是帥」

白癡公主掰了妹妹頭「變超正」！

快訊／本土暴增37例！又有不明感染源　另增46境外

快訊／新北+17最新足跡　彩券行、好市多、全聯、711、麥當勞

啦啦隊女神借睡前任家「被上下摸」

焦凡凡大學超辣「自己都被電到」！　舊照看呆網

祖雄「女手抓18CM巨鵰照」瘋傳！　尺度超大被IG刪

疫情取消赴美探親　徐乃麟曝「小兒子在美國確診Omicron」

3歲童掉進油鍋全身炸爛！媽淚：只剩五官完好

領完年終就離職「忠誠度低」　網1關鍵回嗆

更多

最夯影音

更多
《華燈初上》第 3 部 正式預告

《華燈初上》第 3 部 正式預告
明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面