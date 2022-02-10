大年初六深夜尋獲失聯1個月少女　台東警苦勸助團圓

▲警方勸說下，少女同意返家與家人團圓。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣大武分局太麻里分駐所所長梁資佳、警員蘇震東2月6日執行巡邏勤務時，行經新興村，見少女深夜時刻仍逗留於村內道路旁，於是上前關心詢問為何深夜時分未返家，是否需要幫助，後經m-police系統查詢發現該少女為失蹤人口，經勸說後順利助其返家團圓。

經了解陳姓少女於今年1月初與朋友出門遊玩，遲遲未返回住家，母親心急如焚至派出所報失蹤，大武分局太麻里分駐所所長梁資佳、警員蘇震東執行巡邏勤務時，發現陳姓少女深夜時刻仍與其友人在外逗留，經查為失蹤人口。

陳姓少女表示，自行請朋友載其返家即可，不願警方協助，經所長苦口婆心予以開導向陳姓少女告知家屬的思念與家人返家期盼的心情，且夜深少女獨身一人恐有安全疑慮、又寒流天冷擔心少女受寒…等溫情勸說下，陳姓少女才答應返回分駐所並與家人聯繫。

等待家屬前來期間梁所長還細心提供杯水及食物果腹，不久後家屬接獲通知前來分駐所團聚，陳姓少女之母親表示：「非常感謝員警熱心積極的協尋，讓其一家可以在過年期間團圓。」

大武分局分局長吳正文表示，警方能體會家屬找尋失蹤親屬時心急如焚的感受，且正逢農曆春節為民眾返家團圓之重要傳統節日，往後將繼續秉持著「無論大小事，都是警察的重要事」之積極服務態度，讓社會大眾平安快樂團圓、過好年。