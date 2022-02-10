北市中小學明開學！蔡炳坤：1人確診全校停課　改採線上上課

▲台北市副市長蔡炳坤視察疫苗接種站。（圖／台北市政府提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市教育局目前修改防疫指引，若1人感染新冠肺炎變種病毒（包括Omicron或Delta等變異株），就全校停止到校上課。面對高中以下學校、幼兒園將於11日開學，台北市副市長蔡炳坤表示，1人確診全校停課指引觀察到明天（11日），但如果1人確診的話，就會採取停課不停學、改採線上教學。

蔡炳坤10日上午赴捷運松山站視察中型接種站，針對學校停課措施，蔡炳坤指出，到11日以前是重要觀察期，因為有150萬人過完年，已從中南部返回台北市上班，疫情有無變化仍待觀察至11日，若一切都控制不錯，那就開始微解封。

針對北市教育局日前修正「台北市各級學校暨教育機構因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教育總指引」，若1人確診就全校停課，蔡炳坤說明，這是為了因應Omicron變異株所定的指引，指引觀察期至11日，都會配合新指引處理，待11日下午記者會進一步對外界說明微解封細節，包括餐廳、電影院飲食等問題。

蔡炳坤提及，如果停課的話會馬上採取「停課不停學」，改採線上教學，目前正陸續準備開學校園清潔消毒、動線安排。

另外，關於校園疫苗接種狀況，蔡炳坤補充道，已有98.7％教職員工打滿2劑疫苗，56％教職員工已打第3劑疫苗，12歲以上學生則有95％已打1劑、79％打滿2劑疫苗。