歐洲「人造太陽」重大里程碑！　核融合實驗破近25年來紀錄

▲「歐洲聯合環狀反應爐」在核融合實驗取得重大進展,進一步邁向「人造太陽」。(圖/翻攝自英國原子能管理局官網)

記者張寧倢/綜合外電報導

歐洲「人造太陽」的科學研究出現重大突破。英國科學家9日表示,位於牛津郡的「歐洲聯合環狀反應爐」(Joint European Torus,JET)實驗室,去年12月成功使用核融合技術,產生59百萬焦耳(MJ)的能量並持續5秒,大幅超越1997年創下的紀錄,被譽為邁向核融合乾淨能源發展之路的「里程碑」。

綜合法新社、BBC報導,核融合是太陽產生能量的過程相同,支持者認為,核融合具有低碳、低輻射與幾乎無限供應的發電潛力,在投入同等重量下,釋放的能量比燃煤、石油或天然氣多出近400萬倍,且幾乎不會產生廢棄物,有助於應對氣候變遷。英國原子能管理局(UKAEA)表示,JET反應爐如今達成59百萬焦耳紀錄,是1997年的22百萬焦耳數據的2倍多。

Record-breaking 59 megajoules of sustained fusion energy at world-leading UKAEA’s Joint European Torus (JET) facility. Video shows the record pulse in action. Full story https://t.co/iShCGwlV9Y #FusionIsComing #FusionEnergy #STEM #fusion @FusionInCloseUp @iterorg @beisgovuk pic.twitter.com/ancKMaY1V2