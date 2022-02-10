歐洲「人造太陽」重大里程碑！　核融合實驗破近25年來紀錄

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「人造太陽」重大里程碑！　歐洲核融合實驗破近25年來紀錄

▲▼「歐洲聯合環狀反應爐」Joint European Torus，JET）實驗室在模擬核融合技術取得重大進展，進一步邁向「人造太陽」。（圖／翻攝自英國原子能管理局官網）

▲「歐洲聯合環狀反應爐」在核融合實驗取得重大進展，進一步邁向「人造太陽」。（圖／翻攝自英國原子能管理局官網）

記者張寧倢／綜合外電報導

歐洲「人造太陽」的科學研究出現重大突破。英國科學家9日表示，位於牛津郡的「歐洲聯合環狀反應爐」（Joint European Torus，JET）實驗室，去年12月成功使用核融合技術，產生59百萬焦耳（MJ）的能量並持續5秒，大幅超越1997年創下的紀錄，被譽為邁向核融合乾淨能源發展之路的「里程碑」。

綜合法新社、BBC報導，核融合是太陽產生能量的過程相同，支持者認為，核融合具有低碳、低輻射與幾乎無限供應的發電潛力，在投入同等重量下，釋放的能量比燃煤、石油或天然氣多出近400萬倍，且幾乎不會產生廢棄物，有助於應對氣候變遷。英國原子能管理局（UKAEA）表示，JET反應爐如今達成59百萬焦耳紀錄，是1997年的22百萬焦耳數據的2倍多。

實驗用的甜甜圈形狀機器稱為托卡馬克（tokamak），JET是全球最大的托卡馬克可運行設施，需要各0.1毫克的氘與氚（兩種氫的同位素），加熱到比太陽中心高10倍的溫度後，在機械內部真空室的磁場壓力下產生電漿（plasma），JET最終在5秒內展示了電漿體的穩定性。

▲▼「歐洲聯合環狀反應爐」Joint European Torus，JET）實驗室在模擬核融合技術取得重大進展，進一步邁向「人造太陽」。（圖／翻攝自英國原子能管理局官網）

▲JET反應爐內部構造。（圖／翻攝自英國原子能管理局官網）

報導稱，儘管這次輸出的能量不大，只夠將約60個水壺的水加熱到沸騰，但它能驗證目前正在法國興建的「國際熱核融合實驗反應爐」（ITER）至關重要。而ITER是比JET規模更大、更先進的托卡馬克反應爐，這個新的「人造太陽」設備現已完成80％，最快可能於2025年開始運作，其配備的超導體電磁鐵有望將能量釋放時間持續至逾300秒。

歐洲融合能源發展聯盟（EUROfusion）的唐恩（Tony Donne）表示，「如果我們能維持5秒鐘核融合，未來擴大運作規模，就可能維持5分鐘，或是5小時。」物理學博士特瑞爾（Arthur Turrell）也評論，「這是一個里程碑，儘管5秒聽起來不是很長，但在核能的時間尺度上，確實是一段很長很長的時間。」

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人造太陽核融合反應爐核融合發電JETITER

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