「人造太陽」運行時間1056秒破世界紀錄　核聚變「終極能源」立功

▲陸「人造太陽」實現1056秒的長脈衝高參數等離子體運行，打破世界紀錄。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

大陸「人造太陽」全超導托卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）昨（30）日晚間實現1056秒的長脈衝高參數等離子體運行，打破全球托卡馬克裝置高溫等離子體運行的最長時間紀錄。據了解，EAST擁有類似太陽的核聚變反應機制，藉此研發核聚變能源應用。

▲EAST核聚變能源原材料排放無污染，被視為終極能源。（圖／翻攝新華社）

《新華網》報導，核聚變能源的原材料在地球上取之不竭，再加上排放無污染，被視為「終極能源」。實現核聚變發電的兩大難點是實現上億攝氏度點火和穩定長時間約束控制。EAST近年進行一系列性能升級，本輪實驗於2021年12月初開始。

EAST裝置實驗運行總負責人龔先祖指出，「2021年上半年，我們把電子溫度1.2億攝氏度等離子體維持了101秒，這次我們是把電子溫度近7000萬攝氏度的長脈衝高參數等離子體維持了1056秒，注入能量達到1.73吉焦。這是兩個不同階段的目標，千秒等離子體運行的實現，為未來建造穩態的聚變工程堆奠定堅實的科學和實驗基礎。」

直至目前為止，EAST已分別完成1兆安的等離子體電流、電子溫度1億攝氏度的等離子體、1000秒的連續運行時間等三個條件。

據了解，從2021年12月開始的本輪實驗要持續到2022年6月，EAST科研團隊將在未來聚變堆類似條件下，向更高參數穩態高約束等離子體運行等科學目標發起衝擊。