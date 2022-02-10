送包給女網友！他預算從3800砍到1500元「被放生」...怒：窮人錯了嗎

▲女方在選好包款後就不願見面了。（示意圖／翻攝自pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

有些人在約會時會送禮物，希望能給對方一個好印象。不過一名網友就抱怨表示，自己想買包包給女網友當作約會禮物，雙方在來回討論多次，女方卻在選好包款後就不願見面了，令他相當氣憤直呼「窮人錯了嗎？」

一名男網友在「爆料公社」上表示，自己近日要與穩聊的女網友見面，想要買包包送她當禮物，為自己的第一印象加分，於是讓女方挑選想要的包款。但女網友一開始挑的包包太貴，根據截圖可以看出雙方來回討論多次，「她一直被我殺價到3800又被盧到1500！」最後確定好一個1260元的包包女方就不願見面了，讓他感嘆「難道窮人也有錯？」

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原PO也分享了對話紀錄，他讓女方慢慢挑選包款，女回「如果價格貴呢？」最終女方跟原PO要了1260元的包款，還表示，「我決定跟爸媽說和桃園的朋友出門，到時候我們約在遠東百貨見面，你覺得如何？」甚至希望時間能提早「因為有超多話要講」，還提醒原PO「如果貨到記得通知我去領貨」、「你自己要多休息，不要忙到忘記休息」，看似對於約會相當積極的女方，取了貨後便音訊全無，令原PO傻眼表示「暴怒啊，窮人錯了嗎？」

貼文一出也引發網友熱議，卻並沒有為此而同情原PO，「嗯….窮沒有錯… 但窮歸窮跟摳門應該沒關係」、「你自己喜歡用物質交朋友，還怪人要套利」、「多的沒錢男生 照樣交得到女友」、「其實沒錢不是問題，我相信正常女生不會差一個包，重點是你沒錢又想裝大款，其實你覺得對方不值你花錢的話一開始就別說送別人包包啊！」