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第一次約會就掰了！網友熱議出局原因　常見踩到「8大地雷」

▲情侶,牽手,夫妻,約會,愛情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一場好的約會可以讓感情快速升溫，反之，若是狂踩「地雷」，很有可能成為最後一次相見。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

西洋情人節即將到來，終於鼓起勇氣成功邀約到心儀對象後，想讓對方留下好印象，使感情快速加溫，突破曖昧防線，第一次約會表現很重要，尤其是被網友公認初次約會常見的8大地雷快記下來，互動時不妨注意一下，才不會在無意間觸碰到對方底線，成為最後一次相見。

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「初次約會地雷」相關話題後，從網路聲量排行觀察發現，網友普遍在意第一次約會時雙方交流的感受，約會時最怕冷場，一直句點讓氣氛尷尬，「不開話題」就成了最雷NO.1，有人表示「接不到話題會越來越不耐煩」、「當發現沒有共同話題是個大問題時，就不敢考慮進一步發展了」，認為沒有共同話題，會讓人覺得彼此可能不適合，降低進一步發展關係的意願。

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初次約會8大地雷網路聲量排行（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

▲初次約會8大地雷網路聲量排行。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

「不停更改時間地點」、「愛批評對方」也是約會的兩大雷區，分別位居NO.2、NO.3，另外，現代人大多是手機不離手，走到哪滑到哪，「只顧看手機」同樣也是差勁行為之一，不少網友指出「（約會時）對方一直滑手機會覺得感覺很差」、「聊天時一直滑手機，兩個人的約會感覺像只有一個人」，表示要一直玩手機不如不要約出來，顯示出約會時專注在對方身上、不分心是一大重點。

「什麼都要省」也是造成約會失敗的原因之一，就有網友分享自身經驗，提到自己的約會對象「每間店都要問有沒有優惠，為了一點點折價現場辦會員，即使只有九五折也沾沾自喜，卻讓人在一旁乾等著」、「騎車載我出門，加油的時他掏出50塊都會碎念是不是應該平分」，不過也有人說「錢不是重點，是那些行為給人的感受很不好」，認為約會期間不該為了省荷包，而犧牲了約會體驗。

此外，聊天時「一直罵髒話」也很NG，其中有網友提及「不能接受一直罵髒話的啊」、「動不動語助詞聽了很不舒服」，無法接受約會時對方開口閉口都是髒話。「太愛吹噓」瘋狂賣弄自己經歷，以及「儀容打扮不適宜」看起來邋遢跟濃妝豔抹，也會讓人無法接受，好感瞬間消失。

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