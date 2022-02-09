女見面前討包包！純情男「噴完1260元」她秒消失　網看對話反酸

▲送完禮物女網友就消失。非當事人。（示意圖／pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

在網路上認識心動的女生，結果竟然送完禮物對方就消失！一名男子苦訴，近期認識一名心儀對象，原本約好要見面，但見面前對方卻不停暗示想買包包，最後他大方買了1260元的包包寄去給對方，怎料女子一收到禮物就直接消失、拒絕見面，他無奈地說「暴怒啊，窮人錯了嗎？」

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▲女網友見面前說想要包包。（圖／翻攝自爆怨公社）



原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出對話紀錄，原本對這名女網友頗有好感，兩人也約好要見面，本以為勝券在握，結果見面前女子就傳了好幾個購物連結，透露自己想買包包的意願，兩人還一起討論哪個包包好看，原PO甚至貼心地說「妳喜歡很多不同的包包，最後一定能找到一個妳喜歡的。」

原PO透露，原本女子想買的包包很貴，他一路從3800元殺價到1500元，女子仍不滿意，最後他下單了1260元的包包直接寄到對方指定的超商，當時女子還貼心地說「貨到記得通知我去領貨，你自己要多休息欸，不要忙到忘記休息。」怎料原PO一下單成功並截圖交易紀錄後，女子瞬間消失無蹤，訊息也都不讀不回，他才驚覺自己被騙了。

▲禮物寄出後女網友就不讀不回。（圖／翻攝自爆怨公社）



網友看完對話尷尬留言，反批原PO一開始心態就不正確，「你約個女生出來喝杯咖啡吃頓餐還需要靠送包包喔？你基本心態也有問題」、「窮到底幹嘛一直要約人出去，好好在家省錢不行嗎」、「窮人沒有錯，錯的是不應該買東西送人，然後委屈自己」、「你自己喜歡用物質交朋友，還怪人要套利」、「真受不了這種要送女生禮物，想送又花不起的就別送。」