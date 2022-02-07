高中情侶涼亭嘿休　父偷拍後女兒再上傳爆料公社

▲臉書《爆料公社》傳出高中情侶涼亭性愛影驗，偷拍者遭高院判刑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園翁姓男子發現住家旁公園內，竟有1對高中情侶公開在涼亭嘿休，翁男以手機拍下後上傳到家人群組；女兒更把影片上傳臉書「爆料公社」註明「學生在公園涼亭激情」。一審將翁姓父女判刑，上訴二審後，高院分別判刑1年2月與3月，但均宣告緩刑2年。可上訴。

判決指出，家住桃園市的翁男（61歲）於2020年5月28日下午4點多，在2樓住處廚房內，發現身著高中校服之少年與少女，正在公園涼亭內性交。翁男取出手機，開啟錄影功能拍下影片。翁男於下午5時31分，將約2分半鐘的影片檔案，傳送至通訊軟體LINE群組「我們家」。

翁男的女兒（34歲）看到影片後，於同年6月1日凌晨1時許，開啟電腦將影片上傳到臉書「爆料公社」，並註明：「學生在公園涼亭激情」，網友還留言「果然是幸（性）福社區」。影片經網友轉載後，小情侶的師長經過他人告知後才發現此事，報警處理；而翁女也發現文章一發不可收拾，在當天下午自行到警局自首。檢方最後依照依照《兒童及少年性剝削防制條例》「拍攝少年性交行為電子訊號罪」、「散佈少年性交行為電子訊號罪」，對2人提起公訴。

法院審理時，2人坦承犯行，翁男還請求法院依照「情堪憫恕」的規定減刑。但一審法院認為翁男偷拍的行為，侵害2名少年性自主權，對於少年之身心發展影響甚鉅，惡性非輕，因此不予減刑，認定翁男犯下2罪，分別判刑1年、2月（得易科罰金）；至於翁女部分則因自首，法院予以判刑1月得易科罰金，2人均宣告緩刑3年。

全案再上訴第二審，高院日前宣判，仍認定翁男犯2罪，分別判刑1年、2月（得易科罰金）；另外翁女也改判刑3月（得易科罰金），2人也都被宣告緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，並於保護管束期間內，不得再拍攝、散布少年性交、猥褻行為影片、照片及電子訊號。