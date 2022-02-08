學習歷程檔案每科都要做？87%大學教授不認同

▲今年參加學測的高三考生，是首屆採用學習歷程檔案的學生。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

配合108課綱上路，教育部在111學年度推動考招新制，最大變革之一就是在高中職推動「學習歷程檔案」，並在今年首度使用，但此舉也引發部分家長批評是讓學生花錢買經歷，而根據台大社會系今天公布的一項問卷顯示，高達92%大學教授表態，審查時會重視高中課程學習成果，95%教授認為，可從課程學習成果作品看出學生是否具備學系重視的特質與能力，但仍有87%教授認為，學生只要選幾門科目製作就好，不必每科都做。

配合108課綱上路，111學年度考招新制當中，最大變革之一就是在高中職推動「學習歷程檔案」，讓學生從高一開始紀錄學習軌跡（108學年度開始推動），減輕高三時準備升大學備審資料的負擔，而本屆高三學生參與甄選入學時，就是首次採用學習歷程檔案。

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▲去年全國2.5萬筆高中學習歷程檔案上傳後遺失，引發各界對教育部不滿。（圖／記者許敏溶攝）

不過，採用「學習歷程檔案」引發各界批評，部分家長團體指出這是讓學生們花錢買經歷，去年9月全國2.5萬筆高中學習歷程檔案上傳後遺失，更讓各界頓失信心，全教總更指出，有近6成技高教師不清楚提交時程，也有超過8成5教師認為恐衝擊技高生準備5月統測。

而教育部委託台大社會系教授林國明等人，推動「作伙學：學習歷程檔案審議計畫」，陸續舉辦50場次的審查會議，蒐集大學教授、高中教師、學生、家長的意見，並提出政策建議，並在今天公布50場次審議會議的會後調查問卷統計結果。

調查中顯示，高達92%大學教授認為，在審查時會重視使用學習歷程中的課程學習成果，評估學生的能力與特質，同時有95%教授同意，能從課程學習成果作品，看出申請學生是否具備學系重視的特質與能力。

▲87%教授認為，學生只要選擇幾門有興趣科目製作學習歷程，不必每科都做。（圖／大考中心提供）

若進一步詢問教授對學生製作課程學習成果看法，約有90%教授同意，製作課程學習成果可以幫助學生探索志向，另有80%教授不同意「申請入學主要看學測成績，做課程學習成果對升學幫助不大」說法，也就是大多數與會教授認為，製作課程學習成果有助探索志向，對升學也有幫助。另針對學生許多科目都需製作作品，學習負擔變大，87%教授認為，學生只要選擇幾門有興趣的科目製作就好，不必每科都做。