本土校園再增9例確診　總數達1047例

▲本週五中小學開學，北市環保局針對轄內中學以下校園進行清消。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

受到Omicron病毒影響，台灣本土疫情持續延燒，昨（8日）本土新增26例確診，根據教育部公布最新統計資料，截至昨17時30分為止，各級學校新增9例確診個案，全都是本土案例，且連續4天新增，目前校園累計總數達1047例。

近期國際疫情因Omicron病毒而延燒，累計到今天為止，全球染疫人數超過4億人，各國疫情持續蔓延，台灣本土也爆發群聚感染，昨天增加26例本土確診病例，另有22例境外移入，總計新增48例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲本土校園再增9例確診。（圖／教育部提供）

隨著本土疫情連環爆，疫情也再度燒入校園，根據教育部公布最新統計資料，昨天各級學校學生確診總數新增9例，其中5例為本土確診案例，包括大專校院與國中各新增1例、幼兒園新增7例，也讓本土確診總數來到801例，而且連續4天都有本土新增個案，其中226例為本土大專校院生，高中生127例、國中生122例、國小生209例，還有117例幼兒園生。

昨天無新增境外移入個案，總數維持246例，其中大專校院學生206例，境外移入高中生35例，國中生1例，國小生4例。