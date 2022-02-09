朱立倫促修法擋日本食品變烏龍？　民進黨：他幕僚到底怎麼了？

▲▼國民黨主席朱立倫於中常會開始前對外重申，國民黨反對核食進口的立場，並將串連地方執行縣市及立院黨團強力監督把關，捍衛國人食的安全。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

行政院近日宣布開放日本福島五縣市食品，國民黨主席朱立倫9日在中常會上宣示要修法禁止日本食品進入校園；不過，很快遭到各方打臉，校園早在2016年就用國產食材，根本不用修法。對此，民進黨幕僚表示，真不知道他的幕僚到底怎麼了？不是有請前立委王育敏回去督導文傳會主委凌濤了嗎？竟讓朱主席處於狀況外的窘境，真的很不應該。

民進黨幕僚說，朱立倫曾作為行政院副院長，且目標想讓國民黨重返執政的黨主席，卻連政府現行政策毫無知悉，台灣校園本來就是用國產可溯源食材，這個政策早在2016年於台中市、台南市、新竹縣、新竹市、台東縣及宜蘭縣實行，如今全國22個縣市都在推動，根本不用修法。

針對朱立倫的宣示，民進黨幕僚反擊，除了政府早已推行校園使用國產可溯源食材，事實上《學校衛生法》第23條也已有規定，「學校供應膳食其食材應優先採用中央農業主管機關認證之在地優良農業產品」。

他笑說，朱立倫卻高喊要修法，真不知道他的幕僚到底怎麼了？不是有請前立委王育敏回去督導文傳會主委凌濤了嗎？竟讓朱主席處於狀況外的窘境，真的很不應該。

針對校園是否會採用日本進口食品作為午餐食材，民進黨幕僚指出，有媒體訪問全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務，他表示，中小學營養午餐成本有限，主要以國產肉品及食材為主，要用到進口食品的機會不大；相比朱主席的宣示，凸顯出國民黨這些有錢人真的吃米不知道米價。

該幕僚說，台灣校園用國產可溯源食材政策早已實行了近六年，且法律也有規定，奉勸朱主席與其高聲宣示要求修法，使自己陷入到讓人覺得狀況外的窘境，不如強制黨籍縣市長徹底配合中央政策就可以，還不用經過立法程序，更不會被說不知國產與進口食材成本差多少倍的笑話。