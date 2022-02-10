陸本土新增確診降至7例　廣西189人染疫「多地急需醫療物資」

▲大陸疫情趨緩 。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠疫情趨緩，9日本土確診數降至個位數，為7例，且均在廣西百色市。截至目前，作為新一輪疫情重災區的廣西現有本土確診187例、無症狀感染者2例，累計189人染疫。因疫情嚴峻，廣西百色多地開放接收社會捐贈渠道，並公佈急需醫療防護物資清單。

據大陸國家衛健委通報，9日新增確診病例29例，境外輸入佔22例，分別是廣東9例、上海8例、吉林2例、浙江1例、福建1例、廣西1例，包含2例由無症狀感染者轉為確診病例，分別是廣東1例、廣西1例。本土病例方面共新增7例，均在廣西百色市。無新增死亡病例。新增疑似病例1例，為境外輸入病例，在上海。

▲廣西百色疫情仍在擴散。（圖／中新社）

據廣西衛健委網站，截至9日晚間12時，累計現有本土確診病例187例，其中百色市186例、崇左市1例，本土無症狀感染者2例，其中南寧市1例、崇左市1例。

因疫情防控形勢嚴峻，廣西百色市、德保縣、靖西市多地9日發佈接收社會捐贈的公告。據《中國新聞週刊》報導，百色市慈善總會工作人員表示，目前僅接受兩種途徑捐贈，一是捐款，二是聯繫工作人員對接，走運輸專用通道到當地，因道路管制暫不支持個人郵寄物資捐贈。

德保縣紅會志願者稱，現在還缺N95口罩、採樣管、酒精、轉運箱等物資。從公佈的急需醫療防護物資清單中看到，目前還缺一次性帽子、N95口罩、防護面屏、防護服、一次性外科手套等。