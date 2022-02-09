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48歲新娘嫁7旬老翁被批看上家產　侄子操辦婚禮揭暖心真相

▲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲48歲新娘嫁7旬老翁被批看上家產。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

結婚時新娘與新郎的年紀，總會成為眾人討論的話題，大陸一對相差30歲的新人，令賓客們懷疑48歲的新娘是看上78歲新郎的財產，甚至認為老翁是「家裡有礦」的富豪，透過親朋好友才得知，他是低收入戶，親手操辦婚禮的侄子更表示，新娘是真心相待。

根據《極目新聞》報導，本月6日於大陸山東濟寧，一名78歲的李爺爺身披新郎官服，戴著墨鏡，騎著駿馬，胸前佩戴大紅花，滿臉笑意藏不住內心的喜悅，不斷地向路人揮手，新娘坐在紅色轎子內，一身端莊的大紅色套裝，頭上插著精緻的髮簪，嬌羞地向賓客們揮手，喝交杯酒的過程也引來許多人圍觀，整條大街上熱鬧非凡。

報導引述，濟寧當地出租婚禮用品的商家表示，「當天他們租了一個八人抬的轎子、一匹馬、兩面旗還有幾個迎親的牌子，光旗子和牌子就花了不少錢去了」，因此讓許多人誤以為李爺爺家財萬貫，而給新娘套上「看上新郎家產」的莫須有罪名，但親戚解釋，李爺爺因為年紀大，所以沒有固定的工作，一直領津貼生活。

街坊鄰居也出面澄清，「新郎在家中排行老三，一直未婚，家庭環境一般般，但對大夥都很熱情，這對鴛鴦也同居了5、6年，大家都很熟了，新娘性格特別開朗，兩人在一個餐館中相識，我們都為他老來新婚感到特別高興」，侄子們則表示，希望爺爺有個伴，就給他辦了場婚禮，讓他這輩子沒有遺憾。許多人問新娘為什麼願意嫁給他，新娘說道，「新郎脾氣非常好，知道疼惜我，做事也特別勤快，待我也很真誠。」

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