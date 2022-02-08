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一天607確診嚇到特首！香港關閉商場、廟宇「沒打疫苗逛不了街」

▲▼香港疫情。（圖／路透社）

▲香港疫情持續升溫。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港7日暴增607例本土確診，特首林鄭月娥以「驚心動魄」形容該數據，並於同日下午宣布全面升級香港的防疫規格，超市、商場、菜市場、宗教場所、理髮廳，以及百貨公司10日起關閉兩周，重新開放後必須憑「疫苗通行證」方可進入。

林鄭月娥8日下午表示，疫情發展迅速，政府也要改變，超市、商場、菜市場、宗教場所、理髮廳，以及百貨公司10日起關閉兩周，重新開放後必須憑「安心出行」以及「疫苗通行證」方可進入。

▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

林鄭月娥提到，「疫苗通行證」大致上會在24日施行，所有進入相關處所的人士，要使用安心出行並出示疫苗接種紀錄，希望能在24日之前，先在餐飲處所推行前導計畫。

林鄭月娥指出，政府也會考慮以行政手段，在學校、大學、接受政府資助的處所包含青年中心等，以及公營機構的辦公室，規定進入時必須接種過疫苗。

林鄭月娥還說，限句令也進一步從4人收緊至2人，並適用於私人處所，禁止兩個家庭以上在私人處所進行跨家庭的聚會。

林鄭月娥強調，政府也將加重刑罰，若有人沒有遵守政府要求的強制檢測，包含強檢令以及圍封檢測，會由目前定額罰款5千港元，提升至1萬港元。

▲▼香港疫情。（圖／路透社）

▲▼香港疫情。（圖／路透社）

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