陸外交部駐港公署：國安法實施後香港外媒記者「不減反增」

▲香港成立「國安委員會」。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港《國安法》實施之後，已有多家香港媒體停止運作，由英美等20多國組成的「媒體自由聯盟」近日再度批評港府打壓新聞自由。對此，大陸外交部駐港公署8日表示，國安法實施以來，香港社會恢復安定，新聞自由得到更好保障，在港國際媒體、記者的數量更是不降反升。

大陸外交部駐港公發言人指出，香港《基本法》和《國安法》明確保障港人依法享有的權利自由，包括言論和新聞自由，「《國安法》實施以來，香港社會恢復安定，發展重回正軌，新聞自由在安全、穩定、法治環境下得到更好保障，在港國際媒體和記者數量不降反升。」

▼黎智英被捕後，其所創辦的《壹傳媒》也停止運作。



發言人提到，香港是法治社會，有法必依、違法必究，任何人不得將新聞自由作為從事反中亂港勾當、破壞國家安全和社會穩定的擋箭牌，「包括『媒體自由聯盟』在內的一些外部勢力對當前的大好局面視而不見，對香港傳媒發達、信息暢通的客觀事實充耳不聞，無端詆毀香港新聞自由，公然干預法治，為反中亂港分子撐腰打氣，充分暴露其唯恐香港不亂的險惡用心。」

發言人指出，所謂「媒體自由聯盟」成員自身不是新聞自由的優等生，強行關閉新聞網站的有之，粗暴打壓別國媒體和記者的有之，頻繁阻撓記者參加政府公開活動的有之，僅以美國為例，2020年有至少117名記者被逮捕或拘留，僅在弗洛伊德事件發生後的一周內便發生了148起逮捕或襲擊記者事件，「如此斑斑劣跡，又有何資格擺著『教師爺』嘴臉對中國香港指手畫腳、大放厥詞？」

發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，全面準確貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，「我們敦促有關國家和組織認清事實、尊重大勢，恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止以任何藉口干預香港事務和中國內政。」