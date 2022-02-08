　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸外交部駐港公署：國安法實施後香港外媒記者「不減反增」

▲▼香港特首林鄭月娥,香港國安委員會,國安法。（圖／路透社）

▲香港成立「國安委員會」。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港《國安法》實施之後，已有多家香港媒體停止運作，由英美等20多國組成的「媒體自由聯盟」近日再度批評港府打壓新聞自由。對此，大陸外交部駐港公署8日表示，國安法實施以來，香港社會恢復安定，新聞自由得到更好保障，在港國際媒體、記者的數量更是不降反升。

大陸外交部駐港公發言人指出，香港《基本法》和《國安法》明確保障港人依法享有的權利自由，包括言論和新聞自由，「《國安法》實施以來，香港社會恢復安定，發展重回正軌，新聞自由在安全、穩定、法治環境下得到更好保障，在港國際媒體和記者數量不降反升。」

▼黎智英被捕後，其所創辦的《壹傳媒》也停止運作。

▲黎智英涉港版國安法被捕，港警抵達壹傳媒大樓進行搜查。（圖／路透社）

發言人提到，香港是法治社會，有法必依、違法必究，任何人不得將新聞自由作為從事反中亂港勾當、破壞國家安全和社會穩定的擋箭牌，「包括『媒體自由聯盟』在內的一些外部勢力對當前的大好局面視而不見，對香港傳媒發達、信息暢通的客觀事實充耳不聞，無端詆毀香港新聞自由，公然干預法治，為反中亂港分子撐腰打氣，充分暴露其唯恐香港不亂的險惡用心。」

發言人指出，所謂「媒體自由聯盟」成員自身不是新聞自由的優等生，強行關閉新聞網站的有之，粗暴打壓別國媒體和記者的有之，頻繁阻撓記者參加政府公開活動的有之，僅以美國為例，2020年有至少117名記者被逮捕或拘留，僅在弗洛伊德事件發生後的一周內便發生了148起逮捕或襲擊記者事件，「如此斑斑劣跡，又有何資格擺著『教師爺』嘴臉對中國香港指手畫腳、大放厥詞？」

發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，全面準確貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，「我們敦促有關國家和組織認清事實、尊重大勢，恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止以任何藉口干預香港事務和中國內政。」

►台南和逸飯店打折了！帶小孩超划算

►自然回甘的靜思書軒紅茶你喝過嗎？

ET快訊
快訊／4姊妹淘出遊！台2線自撞隧道口　　23歲女駕駛死亡
板橋1家4口確診　北市衛生局：足跡多一點
浩鼎公布自製新冠疫苗「BCVax」　能抗多種變種病毒株
快訊／北市某科大學生確診！　初二逛IKEA、初三逛寶雅
板橋1家4口「小女兒感染源難追」　推估發病日在這天
男打莫德納隔天身亡　家屬獲賠30萬元
快訊／板橋女在信義區上班　搭捷運上下班足跡曝光
快訊／板橋1家4口大量足跡曝！　集中板橋、新莊、板南線
快訊／桃園今本土+16！　最新足跡公布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

78歲大爺第一次結婚！騎馬戴紅花「迎娶48歲婦」　新娘羞曝原因

陸外交部駐港公署：國安法實施後香港外媒記者「不減反增」

立訊傳被美列「未經核實清單」　股價一度跌停

谷愛凌奪金「姓名」又被瘋搶註冊　29筆資料有11條為同一人申請

藍思預告全年淨利大減5成！原因之一竟是「共同富裕」導致

25歲男愛練瑜伽！　做「蓮花盤式」大腿喀嚓一聲股骨斷了

香港確診狂飆　深圳連續發現5名跨境司機陽性

陸冬奧華裔選手場內吸睛　場外標配學霸背景...還有帥哥CSI調查員

冬奧「中日對戰」現場播抗日歌《保衛黃河》　陸網超嗨：不然呢？

陸確認「脖栓鐵鍊八孩母」身分！被從雲南帶來「找個好人家嫁」

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

聯結車濱海公路重大事故！轎車被輾碎...駕駛重傷不治

辰亦儒回台灣了！跟曾之喬穿情侶裝　「一轉身就有大亮點」閃爆

愷樂鬆口回應「密婚醫生」真相！　友：重返幕前可能性低

快去加油！今起大降1.1元　九二汽油每公升回落至28.7元

78歲大爺第一次結婚！騎馬戴紅花「迎娶48歲婦」　新娘羞曝原因

陸外交部駐港公署：國安法實施後香港外媒記者「不減反增」

立訊傳被美列「未經核實清單」　股價一度跌停

谷愛凌奪金「姓名」又被瘋搶註冊　29筆資料有11條為同一人申請

藍思預告全年淨利大減5成！原因之一竟是「共同富裕」導致

25歲男愛練瑜伽！　做「蓮花盤式」大腿喀嚓一聲股骨斷了

香港確診狂飆　深圳連續發現5名跨境司機陽性

陸冬奧華裔選手場內吸睛　場外標配學霸背景...還有帥哥CSI調查員

冬奧「中日對戰」現場播抗日歌《保衛黃河》　陸網超嗨：不然呢？

陸確認「脖栓鐵鍊八孩母」身分！被從雲南帶來「找個好人家嫁」

激推3家高CP值天然精油實體、網購品牌　超級新手也不出錯！

雲林台61線南下「區間測速」再上線　春節期間每天業績曝

浴缸積水「外婆過濾後煮湯」　全場超衝擊！網抖：刷新三觀

首例打高端皮膚癢獲5千元救濟　施打AZ後罹心肌炎也給7萬元

4年前就知「3子女不是他的種」！如今提告不想要...卻甩不掉了

富邦睽違5年土投首戰先發？　江少慶不在乎：成績才是目標

東森3大策略發展OMO新經濟　王令麟：全集團2022年挑戰600億

為選舉「提前開放福食」？柯文哲：民進黨治國不怎麼樣　但選戰一流

嚇人！車頂行李箱國道爆開　後方2休旅車慘遭擊落

鄰居嬤剛過生日「躲樓梯大哭」　房東給10天搬家：已通融住到70歲

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

大陸熱門新聞

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

初五相親大會5女尬100男！媒婆曝「三金」條件

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

「徐州八孩」恐怖丈夫成網紅　狂接代言

陸確認「八孩母」身分！從雲南被帶到江蘇

美少女朱易花滑失誤　微博罵翻「丟人丟到家」

婆婆把面膜當紅糖做成包子！公公吃了整周

人妻冬天用熱水洗碗挨罵 網友反諷奶奶：幾歲人還不會做家事

體操女皇退役後體重破百　現況曝光

虎年中國第一封　廣西百色近百人染疫封城

20cm公仔賣6035元　冰墩墩股漲停

相親大會「5女面試上百男」　媒婆：基本要求是有車有房

春聯寫「Re Sg…」　超神諧音哏爆紅

25歲男練瑜伽　大腿喀嚓斷了

更多熱門

相關新聞

香港確診狂飆　5名跨境司機被深圳驗到陽性

香港確診狂飆　5名跨境司機被深圳驗到陽性

香港疫情嚴峻，3天內暴增1300多例確診，鄰近的深圳市也受到影響，深圳市官方7日表示，一周之內已連續發現5名跨境貨車司機新冠肺炎核酸檢測陽性。

香港3天1300例確診！林鄭：堅持動態清零

香港3天1300例確診！林鄭：堅持動態清零

奧運從來都離不開政治

奧運從來都離不開政治

香港狂增614確診　重啟竹篙灣社區隔離設施

香港狂增614確診　重啟竹篙灣社區隔離設施

香港今增614例確診！3天飆破1300例

香港今增614例確診！3天飆破1300例

關鍵字：

新聞自由香港外媒記者外交部駐港公署

讀者迴響

熱門新聞

2歲嬰誤吞電池「心臟燒破洞」亡

「我死獄中世人就知真相」　8死劉邦友案最後嫌疑人曝

驚覺老公不倫妹妹　正妹崩潰離婚

46歲「三級片始祖」女星近況曝光！遭酸老怒反擊

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

80kg小六弟脂肪肝！醫一聽「清蒸水煮菜單」秒傻了

台大女星翻臉劉樂妍　「放棄健保」遷陸戶籍

他嘆好市多變「收會費的家樂福」　網嗆退卡！

50嵐點啥懂喝？飲料控激推這2款：真的讚

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

快訊／今本土暴增26例！境外增22例

女突被「關掉濾鏡」　真面目露出驚

表弟過年「偷走破萬寶可夢卡」　他氣炸給難看

手指頭量胸部大小！4根手=D罩杯　她實測：超準

新北感染源不明一家四口Ct值曝

更多

最夯影音

更多
粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜
雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面