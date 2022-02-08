香港確診連兩天破600　醫警告：兩周後「單日可能破萬例」

▲香港春節期間確診狂增，大批民眾仍不畏疫情到寺廟祭拜。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港7日新增614例確診、8日又新增625例，疫情非常嚴峻，香港呼吸系統科專科醫生梁子超表示，依照目前的情況，每2、3日新增確診數就倍增，兩周後的單日新增確診數可能突破上萬例。

梁子超在《香港電台》的節目上指出，香港現在的情況很嚴重，就算民眾遵守所有社交距離限制，都不足以遏止疫情，但可以提高民眾的危機意識，盡可能留在家中不要外出，讓社區人流大幅減少，只有這樣才能減少社區傳播，否則不可能控制住疫情。

▼香港政府擴大檢測，企圖揪出隱形傳播鏈。（圖／路透社）



梁子超認為，全社會都低估了Omicron及Delta變種病毒對社區的影響，依照目前的情況，每2、3日新增確診數就倍增，兩周後的單日新增確診數可能達到上萬例。

梁子超說，假若現有的全部檢疫設施都滿了，就要動用到其他的住宿設施，包含旅館等，如果疫情全面失控，確診者最終也可能要在家隔離。

梁子超強調，「未來兩周非常關鍵，不只要遵守政府公布的社交距離限制措施，唯一能拯救香港的，是大家都真正覺醒，共體時艱，沒不要不出門，如果不這麼做，那根本不可能阻截已經高度滲透入社區的病毒傳播。」