爆乳妹遭渣男潑水羞辱　下秒神反轉！她竟是「泰拳國手」踹爆他

記者張寧倢／綜合外電報導

泰國一名男子日前在餐廳搭訕一名爆乳妹，遭妹子拒絕後竟然惱羞成怒，當眾拿水澆淋在她的頭上，沒想到，這下子卻害慘了自己，因為爆乳妹的真實身分是泰拳國手普蘿伊（Pareploy Saeaia），她朝他猛力地出拳踢腳，痛宰這名渣男，一旁友人為了怕對方受傷，還趕緊衝過來幫忙拉住普蘿伊。

▲泰國「爆乳拳手」普蘿伊（Pareploy Saeaia）日前被人潑水羞辱，她氣得硬起來反擊。（圖／翻攝自Facebook／Pareploy Saeaia）

根據Thairath等泰媒報導，普蘿伊事後在臉書發文解釋，當天她和友人在餐廳吃飯小酌，一名陌生男子想邀她一起喝酒碰杯，但遭到普蘿伊拒絕，沒想到，不到5分鐘後，男子拿著一杯水在眾目睽睽下，直接淋在她的頭上，揚長而去。而過程全被餐廳監視器拍下，莫名被潑水的普蘿伊氣炸了，她心想，「如果是別的女人這樣受辱，也許不敢反擊，但你搞錯了！我原本就是名拳擊手。」

▲▼泰國一名男子搭訕爆乳妹不成就倒水洩憤，沒想到，竟惹到不該惹的人。（圖／翻攝自YouTube／Thairath Online）

普蘿伊上傳的影片中可見，她當場起身朝著男子丟衛生紙、餐盤等，不過男子仍毫無悔意，她氣得追出店外，在大街上飆罵潑水男子，接著使出踢腳，架式與力道十足的樣子，讓男子心驚了一下。普蘿伊的幾名友人看到她「爆氣出招」，驚覺不妙趕緊出面勸架，還一度抱住普蘿伊，深怕她全力發動攻擊。不過，普蘿伊仍是趁亂推開友人，朝潑水的男子揮拳猛踹，先痛宰渣男再報警處理。

▲普蘿伊長在臉書上PO出性感美照。（圖／翻攝自Facebook／Pareploy Saeaia）

男子可能沒想到，身材姣好、上圍傲人的普蘿伊從13歲就開始練拳擊，在學生時期就拿過金牌，還曾在世大運代表國家抱回銀牌，後來成為職業泰拳運動員，現在則退役擔任教練與女警訓練官。由於普蘿伊時常在臉書上PO出自己的性感美照，也因此打開了她的網路知名度，網友們紛紛留言相挺，「真的惹錯人了，惹到拳擊教練」、「整治爛男人，順便練拳」、「一記漂亮又沉重踢擊」、「妳衣服都濕了，肯定很生氣」。

▲普蘿伊的好身手獲得網友支持。（圖／翻攝自Facebook／Pareploy Saeaia）

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》