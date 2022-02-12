漂亮女生都不喝水？　她好奇「小廢包怎裝水壺」：只能當駱駝嗎

▲一名女網友好奇發問，「漂亮女生出門是不是都不喝水」。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者郭卉寧／綜合報導

一名女網友表示，以前常看到女生背著小巧可愛的「小廢包」逛街，最近她恰巧收到別人送的小包包，原本興奮地想背出門，卻發現包包連一瓶水都裝不下，讓她忍不住驚訝詢問，「漂亮女生出門都不喝水嗎？」

原PO在《Dcard》發文指出，以前看路上的女孩背著小廢包逛街，覺得很精緻漂亮，但自己一直以來都是背帆布袋出門，加上手頭也不寬裕，就只有羨慕其他人的份，直到最近才在阿姨的贊助下，她才獲得人生第一個有品牌的小廢包。

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不過，當她準備背新包包出門時，卻發現一個「重大Bug」，原來是她將一個容量不大的小水壺放進包包後，就佔據了大部分空間，幾乎無法在放其他物品，「這時我想起那些背更小包的漂亮女生……請問各位小廢包前輩都是怎麼解決飲水問題的呢？難道想漂亮逛街，真的只能訓練自己成為駱駝了嗎？」

▲原PO發現，路上很多女生都會背小廢包逛街。（示意圖／記者黃克翔攝）



貼文發出後，隨即吸引一大票女網友回應，「不喜歡在外面上廁所，所以就盡量不喝水」、「喝水啊，瓶裝水，用手拿著」、「平常出門好像真的不太會喝水，只有在餐廳的時候才會喝，不然就是路上買飲料」、「背小廢包出門基本上不太喝水，不然就是買了拿在手上」。

也有常使用小廢包的網友表示，通常會再多帶一個小提袋出門，或是直接放男友的包包內，「我都再拿一個小提袋裝水壺」、「必須喝水，所以我都帶大包」、「出門買一瓶拿手上或是男友會帶」、「我會帶一瓶瓶裝水用手拿著，如果是跟男友出去的話，就丟在男友包包裡」。