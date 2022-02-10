李秉穎曝「病毒共存時間點」！元宵後縮短檢疫天數　專家有疑慮

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自「新聞放鞭炮」）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前拋出，未來疫情會往「台灣模式」方向前進，並鬆口「元宵後考慮鬆綁檢疫天數」。而總統蔡英文則在民進黨中常會提出「兼顧經濟與防疫」的目標。對於共存的走向，國內感染科專家直言，「其實有大部分的專家都認為，不是現在」，更對於入境檢疫「突然縮短」的假設，產生疑慮。

農曆春節前，本土疫情尚未緩解，讓不少醫師表達擔憂。而年後的觀察期要持續到228。中央流行疫情指揮中心專家小組委員李秉穎表示，目前是「維持平盤」，危機看起來是過了，但還要繼續監測。針對日前陳時中提到的「台灣模式」，他不諱言，未來這段時間就是要慢慢走向與病毒共存的目標。

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李秉穎強調，共存是終極目標，但要怎麼走才是重點。他也舉例，許多國家都是跳崖式解封，突然就放棄口罩政策、確診者無須隔離等，可是後續也都失敗。醫師個人認為，要「漸進式」與病毒共存，不能忽然就完全摒棄所有的防疫，且若要說與病毒共存的時間點，國內大部分專家都認為「不是現在」。

李秉穎也說，像是「入境檢疫突然縮短」，專家們也都存有疑慮。至於時間要到何時？他表示，「這很困難」，沒有所謂的標準，各國也沒有一個依據。醫師提到，滾動式修正、慢慢放鬆，當疫情上升到無法負荷的地步再修正回去，比較是當前要執行的方式。