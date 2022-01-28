Omicron燒出本土10條傳播鏈！台大醫示警：疫情爆不爆看「1關鍵」

▲本土疫情是否會爆開，醫師認為，春節假期會是重要的觀察期。（示意圖／記者賴文萱翻攝）

記者張乃文／綜合報導

本土疫情自桃機群聚案累計至今已有235人染疫，目前更有10條獨立傳播鏈。專家坦言「令人擔心」，但是否會爆開，就看「一個關鍵」，並提醒大家，春節期間的人流移動會增加，這段時間會是重要的觀察期，請民眾一定要提高警覺，最好跟家人在家團聚就好，盡量不要出入群聚場所。

本土群聚現有10條Omicron傳播鏈，台大小兒感染科醫師李秉穎在節目「年代向錢看」提到，「這是蠻令人擔心的事情」，但是否會爆開，就看一個關鍵「防疫警覺」。醫師說，從2年前到現在的防疫史，已經有看過這樣的狀況，也就是有社區不明感染源的傳播鏈，但後來我們仍然有控制下來。

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李秉穎提醒，春節假期這段時間會是重要的觀察期，因為人流移動增加、人跟人的接觸機會提高，因此一定要有警覺，盡量不要前往群聚場所，最好在家與家人團聚就好。

李秉穎表示，要推測未來本土疫情的狀況，必須觀察長期趨勢，因為流行曲線中，每天的個案數本來就會上下起伏，單就單一天案例數下降，並不代表疫情得到控制。醫師示警，從去年經驗也可以得知，有那麼多社區感染後，要能完全控制並非幾週就能達成，去年5月就經歷了近3個月都不能在餐廳內用、與朋友聚餐的日子，這樣痛苦的歲月必須要用幾個月的時間才能穩定下來。

針對國內現有10條Omicron獨立傳播鏈，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞分析，包含2條最大宗的桃機-遠雄自貿區、高雄港；另有三家醫院分別屬於單獨3條，包括亞東、北市聯醫中興院區及仁愛院區護理師；機場防疫計程車司機各有2條、機場防疫人員1條，宜蘭、雙北則有2條不同傳播鏈。