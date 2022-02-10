西洋情人節將屆　南投燈會周末無人機將秀浪漫組圖

▲南投燈會在情人節前夕將安排無人機浪漫組圖、知名歌手陳雷登場（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投燈會自1月29日開幕至今，總參觀人次已突破100萬；由於西洋情人節下周一（14日）將屆，南投縣政府預告本次燈會10大亮點之一的無人機表演，在本周末將推出「情投意合浪漫夜」應景主題和甜蜜組圖，更請到知名歌手陳雷在周日登台獻唱多首成名曲，為情人們獻上祝福。

縣府表示，南投燈會內容年年推陳出新，今年度祭出十大亮點特色，其中新春特別演出節目與選用多首知名交響樂搭配的交響水舞廣受各地旅客好評，其展演更結合300台無人機演出，新春期間還與人氣插畫「卡娜赫拉的小動物」合作推出限定的新春圖案。

而配合情人節將至，無人機表演將分別於週六晚間9時15分、週日晚間7時的場次搭配煙火施放，以水陸空多域共演，推出「情投意合浪漫夜」一系列甜蜜組圖，以華麗聲光饗宴陪伴情人們浪漫過節；接下來的週末與元宵節還邀請到知名歌手陳雷、有虎劇團、佳吟舞蹈團、PINK FUN、台北爵士大樂隊、宏仁國中樂旗隊等一流團隊演出，下周末燈會閉幕前則由朱宗慶打擊樂團壓軸演出。

縣府表示，南投燈會現場落實雙重實聯制、各出入口共計5個檢疫站測量體溫、手部消毒，全區消毒則為假日兩次、平日一次，燈區內互動燈組亦加強消毒，確保其他民眾安心賞燈；更多活動詳情請上活動官網（https://www.rs-event.com.tw/2022NTL/）或加入「樂旅南投」臉書粉絲團。