情人節求脫單！必拜6大人氣月老廟　快速牽紅線首推北部「這間」

▲提到求姻緣，要去哪「拜月老」經常引起網友的熱烈討論。（圖／記者蔡玟君攝）

記者洪菱鞠／台北報導

西洋情人節就要到來，今年你還是空虛寂寞覺得冷，一個人默默過節嗎？如果心中還沒有心儀對象，或想告白不敢開口，不妨到月老廟走一趟，請月老幫忙牽起愛情的紅線，也給自己信心和勇氣。全台各地有大大小小的月老廟，其中有6間人氣高到被網友認為脫單必拜，就算有對象也能拜，讓感情更穩定，且拜月老有5大注意事項，才能展現求姻緣的誠意。

正當有人準備與另一半開心慶祝過節時，也有單身人士則是討論起求感情、求姻緣等話題，而在相關貼文中，不乏有月老文的經驗分享，在情人節前夕，《Social Lab社群實驗室》就透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「月老」話題的網路聲量表現，從網友熱議中，盤點出6大熱門月老廟，且每間功能不同，「霞海城隍廟」就以快速有效率奪得最高人氣，像是「假日剛拜完，禮拜三就開始跟人聊天」、「超有用，拜完兩個月交到男友了」等參拜心得，讓其他人看了表示羨慕。

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▲網友熱議6大必拜月老廟。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

「艋舺龍山寺」被大推很靈驗，就有網友分享「拜過龍山寺，當時已有目標，現在是我老婆了」，南投「日月潭龍鳳宮」的月老也以保證脫單著稱。位在台南的「祀典大天后宮」和彰化鹿港的「大天后宮」分別以讓感情更升溫、姻緣美滿而聞名，吸引一些已經有對象的網友前來參拜。想求復合的話，則是推薦找台中樂成宮的月老。

▲誠心求姻緣，拜月老時有5件事要注意。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

另外，拜月老也有5大注意事項，不少網友提到參拜時服裝儀容一定要乾淨整潔，不可穿著邋遢，如「別戴著帽子、太陽眼鏡，不然對神明十分不敬」、「也別穿太暴露」等，認為服儀端莊才能表現誠意。供品方面，建議可多選「甜食」，不只是祈求一份甜蜜的感情，還要甜月老的嘴，讓祂多多幫忙說好話，網友說「之前帶過產季水果，一次就有杯（聖筊）了」、「還要記得供品要雙數喔」。

拜完月老後，不少人會求一條紅線回家，但有人提到，「紅線不能強求」，更不能請人代抽，如果求無聖筊也別氣餒，也許只是緣分未到；而「雨傘不入廟」除了是不影響其他參拜民眾，又因「傘」與「散」發音相近，擔心「緣分散開」的網友提醒應避免帶傘入廟參拜。不過在祈求月老之餘，還是要積極提升自己、拓展人脈，等到緣分接近時，自然修成果。