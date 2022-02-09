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情人節限定！搭麗寶愛情摩天輪送保險套御守　Outlet狂殺37折

▲▼麗寶樂園,情人節,保險套。（圖／麗寶樂園提供）

▲搶攻情人節商機，麗寶樂園渡假區推出多項好康。（圖／麗寶樂園提供，下同）

消費中心／綜合報導

搶攻情人節商機，麗寶樂園渡假區推出多項好康，不但與保險套品牌合作，推出包含保險套組X摩天輪雙人套票，噱頭十足同時更推廣安全性行為，還有甜蜜的甜甜圈X摩天輪情人套票；麗寶Outlet Mall則有滿額與IG打卡活動，可獲得NJOTA你我他實境遊戲買一送一券、摩天輪搭乘券等好禮，Outlet多家餐飲、服飾品牌也推出情人節限定優惠，包括多款情侶精品對錶、Life8情侶大學T等最低下殺37折，趁著周末與情人節，來趟麗寶愛情摩天輪約會放閃行程，轉動愛情遇見甜蜜浪漫。

▲▼麗寶樂園,情人節,保險套。（圖／麗寶樂園提供）

▲麗寶渡假區首次與日本保險套品牌Sagami合作推出「浪漫金運套票」，包含雙人搭乘券+保險套組御守只要500元。

▲▼麗寶樂園,情人節,保險套。（圖／麗寶樂園提供）

▲「浪漫金運套票」中除了保險套還有Sagami Gold金運御守。

天空之夢摩天輪一直以來都是中部約會熱門景點，不但可以從384公尺高空，欣賞大台中美景，摩天輪上還有空調、WIFI、充電插座等，可以更舒適享受兩人的浪漫時光、打卡放閃。麗寶渡假區首次與日本保險套品牌Sagami合作推出「浪漫金運套票」，包含摩天輪雙人搭乘券、保險套商品組、Sagami Gold金運御守，情人節限量販售只要500元；另外，喜歡吃甜點的另一半千萬不能錯過「情人節套票」，只要450元，包含摩天輪雙人搭乘券、Mister Dount甜甜圈4入組、莫凡彼冰淇淋買一送一兌換券，套票詳情請至官網查詢。

▲▼麗寶樂園,情人節,保險套。（圖／麗寶樂園提供）

▲情人節限定甜蜜套裝，摩天輪雙人搭乘券+Mister Donut甜甜圈4入，只要450元。

▲▼麗寶樂園,情人節,保險套。（圖／麗寶樂園提供）

▲莫凡彼豪華雙人套餐1099元，再加贈御守系列戀愛濾掛咖啡2包。

浪漫約會少不了美食饗宴，莫凡彼推出雙人六品豪華套餐1099元（原價1470元），加贈戀愛濾掛咖啡包，頂呱呱則有239元的雙人分享餐、129元單身個人獨享餐等選擇，Mister Dount推出期間限定買6送3優惠；想要成雙成對的服飾精品，不能錯過TITONI機械男女對錶下殺4萬元（原價7萬9400元）、BENTLEY對錶情人價9240元（原價1萬7600元）、Life8情侶大學T特價648元／件（原價1380元），滿5件再8折，最低只要37折！

▲▼麗寶樂園,情人節,保險套。（圖／麗寶樂園提供）

▲麗寶Outlet推出多款情人對錶，下殺5折。

▲▼麗寶樂園,情人節,保險套。（圖／麗寶樂園提供）

▲Life8情侶大學T5件再打折，最低下殺37折。

麗寶Outlet Mall即日起全館當日累積消費滿1314元，即贈NJOTA你我他實境遊戲兩人入場一人免費體驗券1張，全館當日累積消費滿1萬2000元即贈天空之夢搭乘券2張，於Outlet官方IG打卡，則可獲得摩天輪折價券，數量有限換完為止。本周末另有精彩的「麗寶四大天王盃四驅車比賽」在Outlet Mall C區登場，將推出全台最高四驅車賽道，離地距離一公尺的爬坡挑戰，考驗選手車輛的馬力與耐力極限！

▲▼麗寶樂園,情人節,保險套。（圖／麗寶樂園提供）

▲大方放閃拿好禮，麗寶Outlet還有滿額與打卡活動，可換密室解謎、摩天輪搭乘券等好康禮。

最適合情侶入住的麗寶賽車主題旅店，即日起官網或電話預訂，雙人入住只要3299元起，含能量早餐2客、麗寶國際賽車場飄移卡丁車體驗券2張；想玩樂園還可選擇探索世界推出壽星優惠，凡當月壽星出示本人身分證件或健保卡，即可享探索世界399元壽星價（原價799元），同行親友599元（至多2人）的好康優惠。更多優惠相關訊息可至麗寶樂園渡假區官網查詢。

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麗寶樂園情人節保險套

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