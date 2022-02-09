趙立堅痛批「澳洲人權」千瘡百孔　原住民被關押佔全國囚犯29%

▲趙立堅痛批澳洲人權千瘡百孔。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上痛批澳洲，從監獄關押的族裔比例，反映出的是嚴重的種族歧視問題，再加上澳軍在阿富汗犯下的虐殺平民罪行，至今仍逍遙法外，澳洲政府應該切實反省並認真解決自身千瘡百孔的人權問題。

趙立堅引用澳洲政府調查報告指出，原住民僅佔澳大利亞總人口的3.3%，但2020年被關押的原住民是全國關押總人口的29%，北領地在押犯人中的比例更是達到了84%，過去30年間至少474名原住民在羈押期間死亡，「這些數據充分暴露了澳存在嚴重的人權問題」。

趙立堅表示， 歷史上，澳洲對原住民實行種族滅絕和同化政策，10萬土著兒童被強行帶離家庭，大批原住民慘遭屠殺和奴役，時至今日，澳原住民在生存條件、執法司法等領域仍遭受嚴重不公平待遇，澳洲國內針對少數族裔的系統性歧視十分嚴重，仇恨犯罪不斷蔓延。

▲趙立堅再提澳軍在阿富汗殺害平民。（圖／路透）



趙立堅說，此外，澳洲在第三國設立離岸拘留中心，大量移民、難民和尋求庇護者被長期甚至無限期強制關押，基本人權受到嚴重侵犯，澳軍人在阿富汗等海外軍事行動中非法處決俘虜、虐殺平民，犯下嚴重戰爭罪行，但他們至今仍逍遙法外。

趙立堅痛批，長期以來，澳方對自身問題視而不見，反而自詡「人權模範生」，基於謠言謊言對他國人權狀況指手畫腳，赤裸裸地搞雙重標準，澳方有關人士應該好好看看這些報告，切實反省並認真解決自身千瘡百孔的人權問題。

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