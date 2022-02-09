索馬利蘭外長訪台　趙立堅：民進黨圖謀分裂還破壞別國獨立和統一

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

索馬利蘭外長瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）昨（8）日率團訪台，並歡迎台灣投資石油、天然氣及觀光旅遊等產業。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，「民進黨當局不但自己圖謀搞分裂，還煽風點火破壞別國獨立和統一，損人不利己，到頭來只會搬起石頭砸自己的腳。」

▲索馬利蘭外長瑞格薩（Dr. Essa Kayd Mohamoud）。（圖／翻攝自總統府Flickr）

此前，大陸官媒《環球時報》曾刊文批評，民進黨當局與索馬里蘭（索馬利蘭，下同）互設所謂「代表處」，長期向索馬里蘭有關政客及家族提供巨額賄賂。據熟悉情況的人員透露，台所謂「國際合作發展基金會」與索馬里蘭「信息與通信技術部」合作的「電子化政府計劃」、「索馬里蘭創新園區」等項目都存在不可告人的利益輸送。

當時，我外交部以書面聲明嚴辭回擊，「一個媒體竟然胡亂製造假新聞，污衊攻擊他國政府，這種做法，也只有毫不知恥的極權獨裁中國政府所屬的媒體幹得出來。」

對於瑞格薩率索國財政發展部長Saad Ali Shire、計畫暨國家發展部長Omar Ali Abdilahi及畜牧暨漁業發展部長Saeed Sulub Mohamed等官員訪台，趙立堅重申，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。