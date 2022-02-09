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今年BNT疫苗「還在簽約」　疾管署準備750萬劑物流冷鏈

▲▼BNT疫苗及施打用的針頭，北榮護理師抽取針劑。（圖／記者呂佳賢攝）

▲今年的BNT疫苗採購案還未簽訂。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

文／中央社

COVID-19疫情延燒，台灣今年已買到莫德納、AZ疫苗，BNT疫苗卻遲無下文。指揮中心發言人莊人祥今天證實，BNT採購合約「還在簽約」，已先著手準備750萬劑物流冷鏈。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的Omicron變異株疫情全球延燒，儘管許多民眾已接種2劑COVID-19疫苗，仍有染疫風險，全球正加緊腳步施打第3劑、甚至第4劑疫苗，以加強保護力。

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根據中央流行疫情指揮中心規劃，今年已簽約採購2000萬劑莫德納疫苗及500萬劑AZ疫苗，兩者均可選擇次世代疫苗，至於BNT疫苗採購案則還未簽訂。

指揮中心指揮官陳時中1月底曾在立法院透露，衛福部早在1月中開始和BNT德國廠代表，討論細節並草擬採購合約，考量BNT疫苗打氣夠，可能採購約1000萬劑疫苗。

據了解，疾管署近期已著手規劃今年度BNT疫苗物流及倉儲的採購案，預估疫苗量約750萬劑，令人好奇BNT疫苗採購案是否好消息近了。

▲▼BNT疫苗及施打用的針頭，北榮護理師抽取針劑。（圖／記者呂佳賢攝）

莊人祥今天告訴中央社記者，目前BNT疫苗採購合約「還在簽約」，但有部分細節仍在討論中，750萬劑只是預估量、尚未定案，但近期確實已經開始規劃疫苗物流、冷藏等冷鏈系統招標，確保真有疫苗抵台時，後續作業才能順利進行。

莊人祥說，今年度BNT疫苗的採購合約，可能比照莫德納、AZ疫苗的模式，若未來有次世代疫苗問世，將可選擇改供貨次世代疫苗。

2月底前是否有望完成簽約，莊人祥表示，這都不一定，相關程序都在進行中，上海復星問題也都在考量範圍內，有好消息會和大家報告。

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