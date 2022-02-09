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奇美醫院、群創光電效能加乘　共同開發智能疫苗劑量分裝機及BNT疫苗瓶翻轉機

▲群創光電與奇美醫學中心，共同攜手合作開發「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫苗瓶翻轉機」，群創光電股份有限公司總經理楊柱祥、奇美醫學中心院長邱仲慶，在台南市副市長戴謙（左起）見證下將啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲群創光電與奇美醫學中心，共同攜手合作開發「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫苗瓶翻轉機」，群創光電公司總經理楊柱祥、奇美醫學中心院長邱仲慶，在台南市副市長戴謙（左起）見證下將啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

群創光電與奇美醫學中心，結合企業與醫療體系力量為防疫盡力，共同攜手合作開發「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫苗瓶翻轉機」，透過自動化設備，協助疫苗注射站安全與快速完成相關作業，9日在副市長戴謙見證下，由群創將首件設備捐贈給奇美醫學中心，表達對醫療產業貢獻支持與謝意。

▲群創光電與奇美醫學中心，共同攜手合作開發「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫苗瓶翻轉機」，群創光電股份有限公司總經理楊柱祥、奇美醫學中心院長邱仲慶，在台南市副市長戴謙（左起）見證下將啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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群創光電總經理楊柱祥表示，自全球疫情爆發以來，群創即肩負起企業社會責任，以自身面板產業專業，提供前線醫療人員高精密的專業醫療面板。群創以3Vs公司經營策略之一「Share Value-永續成長‧社會共榮」理念來進行，以實現共好為原則，創造企業永續價值，成為讓世界更好的力量之一。此次以自動化的技術能力開發「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫苗瓶翻轉機」，提供防疫科技上的協助，與醫護人員一同防疫的決心，加乘企業與醫療體系抗疫的力量，以共同守護國人健康，展現共度難關的企業社會責任決心。

▲群創光電與奇美醫學中心，共同攜手合作開發「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫苗瓶翻轉機」，群創光電股份有限公司總經理楊柱祥、奇美醫學中心院長邱仲慶，在台南市副市長戴謙（左起）見證下將啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲群創光電與奇美醫學中心，共同攜手合作開發「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫苗瓶翻轉機」，群創光電股份有限公司總經理楊柱祥、奇美醫學中心院長邱仲慶，在台南市副市長戴謙（左起）見證下將啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，為長期配合防疫服務，奇美醫學中心建立起奇美疫苗注射隊人力庫。其中輝瑞（BNT）為濃縮劑量疫苗，接種作業繁瑣複雜，特別將疫苗注射前置作業納入教育訓練，使護理師接受完整訓練確保疫苗備藥的正確與安全性，但因疫苗抽取的過程，涵蓋很多步驟和繁複，且不同種類疫苗抽取的劑量也不同，奇美醫學中心與群創光電共同研發「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫苗瓶翻轉機」，即可以減少護理師重複抽吸及搖晃的動作，對於減輕工作負荷及身心壓力有很大的幫忙，預計將2月10日開始正式啟用。

▲群創光電與奇美醫學中心，共同攜手合作開發「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫苗瓶翻轉機」，群創光電股份有限公司總經理楊柱祥、奇美醫學中心院長邱仲慶，在台南市副市長戴謙（左起）見證下將啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「智能疫苗劑量分裝機」具備「作業安全性」、「容量正確性」、「生產時間一致性」、「簡易操作」、「腳輪設計便於移動」、「預防人因性危害」六大特點。由群創光電智能自動化開發總處進行設備設計製作，奇美醫學中心提供測試物件及抽取相關經驗，雙方攜手完成。群創開發團隊將疫苗分劑（針）人工作業優化為自動化作業流程，運用機器手臂及自動化機構抽取疫苗，並透過光學液面檢測達成容量管理，最後進行注射筒針蓋復歸作業及產品出料分類。

▲群創光電與奇美醫學中心，共同攜手合作開發「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫苗瓶翻轉機」，群創光電股份有限公司總經理楊柱祥、奇美醫學中心院長邱仲慶，在台南市副市長戴謙（左起）見證下將啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另一方面，群創開發團隊觀察到BNT疫苗稀釋製程，需由人員進行各10次翻轉作業，為減輕醫療人員重複性作業的辛苦，也避免護理師手腕的職業傷害，自行研發「BNT疫苗瓶翻轉機」。產品主要運用機構及電設等技術背景，完成替代醫護人員重複性高之混合藥液翻轉作業，同時客製化可拆換牙叉，並可多瓶藥瓶擺放，故可大幅提升作業效率。「BNT疫苗瓶翻轉機」具備「提升作業效率｣、「操作簡潔便利｣、「外觀小巧精緻｣、「可調整翻轉速度及次數｣、「預防人因性危害｣五大特點。期望可發展至其他臨床相關應用，以達成設計團隊開發初衷-小型精緻產品，亦能提升相關作業效率，並降低人員重複性高作業的疲勞與傷害。

▲群創光電與奇美醫學中心，共同攜手合作開發「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫苗瓶翻轉機」，群創光電股份有限公司總經理楊柱祥、奇美醫學中心院長邱仲慶，在台南市副市長戴謙（左起）見證下將啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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奇美醫院群創光電疫苗分裝機BNT翻轉

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