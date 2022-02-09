知名導演明金成驟逝！享年51歲　未滿月雙胞胎痛失父親

▲導演明金成上月20日才喜獲龍鳳胎，沒想到昨天（8日）深夜卻驟逝離開人間。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

曾演出《麻辣鮮師》、《我的秘密花園》等劇的導演兼演員明金成，5年前和圈外女友Patty結婚，今年1月20日還喜獲龍鳳胎，正要開始享受當父親的生活幸福，卻於昨（8日）深夜傳出他忽然因心肌梗塞，緊急送至台北市國泰醫院搶救仍宣告不治，享年51歲。摯友屈中恆、庹宗康隨後也趕赴醫院處理相關事宜。

昨夜本刊接獲線報，導演明金成原本疑似在月子中心陪伴老婆，因突然心肌梗塞，緊急送往國泰醫院，但仍回天乏術。而庹宗康、屈中恆等友人也都趕至國泰醫院協助處理後事。

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▲明金成（中）在演藝圈人緣好，屈中恆（左）等人均為他的好友。

▲明金成的好友庹宗康（左）、屈中恆前往醫院協助處理相關事宜。

明金成在演藝圈人緣佳朋友也多。和老婆婚後一直積極求子，做了10次試管花費百萬卻都失敗，直到去年才終於懷上龍鳳胎，小孩出生還與老婆生日同天，愛妻的他在月子中心陪伴一同吃年夜飯，臉書上滿是分享初當父親的喜悅，只是一家四口的幸福日子還過不到半個月，他就留下妻兒離開人間。

▲屈中恆（左）、庹宗康面色凝重的在醫院外討論摯友明金成的身後事。

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