再濕冷1天就回暖！周末「鋒面＋冷空氣夾擊」全台迎雨又降溫

▲今晚持續受冷空氣影響各地涼冷。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

明日持續受到東北季風影響，北台灣整日涼冷，北、東部有局部短暫陣雨，周五開始天氣回穩並回暖，直到周日鋒面通過加上冷空氣影響，降雨範圍擴大，下周溫度也會再度下降。

天氣職人吳聖宇在臉書貼文指出，受到華南雲層影響，台中以北會有短暫陣雨機會，明天北台灣依然降雨機率較高。周五、六東北季風減弱，天氣趨於穩定，東半部雲量仍然較多，並有局部短暫陣雨。下一波鋒面將於周日通過，當天降雨機率越晚越高，且是全台有雨。

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▲下周再度受到冷空氣影響，各地轉涼。（圖／記者湯興漢攝）

明日北台灣依然整天偏涼，白天高溫維持在17-20度間，夜晚清晨低溫14-16度，中部、南部還有花東一帶則是日夜溫差變化較大，白天高溫可到22-25度，南部更可能到25-27度以上，入夜清晨感受上較涼，空曠地區的低溫也有機會降到15-16度左右。

周五、六各地有較明顯回暖的趨勢，北台灣高溫都有機會回升到22-24度以上，中南部地區在陽光下更有機會接近到28-30度，預估溫度回暖的情況有機會延續到周日上半天。周日晚間到下周一東北季風增強，北部、東半部溫度又會下降轉涼。